Pokémon Schwert und Schild - Erhaltet ein kostenloses Steelbook bei der Vorbestellung im Nintendo eShop

© The Pokémon Company / Nintendo

© The Pokémon Company / Nintendo

In genau zwei Wochen ist es soweit und wir dürfen die Region Galar erkunden. Die neuen Pokémon-Editionen Schwert und Schild erscheinen am 15. November exklusiv für die Nintendo Switch. Nun lassen sich die Spiele auch im Nintendo eShop vorbestellen. Wer sich die digitale Version sichert, wird belohnt.

Pokémon Schwert und Schild - Wie viele Spielstunden erwarten euch? So lang gehen die Spiele!

Pokémon Schwert und Schild - In der Naturzone kann man drastisch überlevelten Pokémon begegnen

Pokémon Schwert und Schild - Größe der Naturzone lässt sich mit Regionen in Zelda: Breath of the Wild vergleichen