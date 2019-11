Pokémon Schwert und Schild - Dynamax kehrt nicht in Generation 9 zurück?

In „Pokémon Schwert und Schild“ tauchen deutliche Hinweise auf, die darauf hindeuten, dass das Dynamax-Phänomen nicht in der neunten Generation auftauchen wird. Wirklich damit gerechnet hat aber niemand.

Jede Generation verfügt über ihr eigenes Gimmick, in Pokémon Schwert und Schild ist es beispielsweise das Dynamax-Phänomen. Nun wird klar, dass das Feature höchstwahrscheinlich auch nicht in späteren Generationen auftauchen wird.

Pokémon Schwert und Schild Gigadynamax-Phänomen und neue Pokémon enthüllt

Darauf deutet, neben der allgemein bekannten Historie der sehr langen Liste nie wieder aufgetauchten Features, unter anderem ein Dialog in „Pokémon Schwert und Schild“ hin. Ein Nebencharakter erklärt, dass das Dynamax-Phänomen außerhalb der Galar-Region gar nicht auftauchen kann und somit in dieser Welt verbleiben muss:

„Why is Dynamax possible only in Galar? Even Professor Magnolia doesn't know why.“ „Warum ist Dynamax nur in Galar möglich? Nicht einmal Professor Magnolica weiß, warum.“

Egal ob Mega-Entwicklungen oder Z-Attacken, auch Dynamax scheint dem Schicksal der generationsexklusiven Funktionen nicht zu entkommen. Somit erscheint es logisch, dass ausschließlich die Titel der achten Generation über Dynamax-Funktionen verfügen werden.

Pokémon Schwert und Schild Das sind alle Gigadynamax-Pokémon

Die wenig überraschten Spieler spekulieren derweil bereits, inwiefern Dynamax in ein theoretisches Remake von Pokémon Diamant und Perl eingefügt werden könnte. Möglich sei beispielsweise eine plötzliche Story-Wendung: Aus dem Nichts kann ein Trainer die Dynamax-Form in der Sinnoh-Region einsetzen, weil es zu einem Riss im Raum-Zeit-Kontinuum kam. Oder so. Wer weiß, was sich die Entwickler einfallen lassen?

Schwierigkeiten mit Pokémon Schwert und Schild? Wir helfen euch mit unseren Giga-Guides:

