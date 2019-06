Pokémon Schwert und Schild - Das Doppelpack mit Steelbook und die einzelnen Editionen können vorbestellt werden

Die Vorbestellungen für das Doppelpack von „Pokémon Schwert und Schild“ haben begonnen. Sichert euch die Limited Edition samt goldenem Steelbook.

Vorgestern präsentierten The Pokémon Company und Nintendo uns in einer neuen Nintendo Direct zahlreiche Informationen zu den kommenden Pokémon-Editionen Schwert und Schild. Unter anderem wurden die Dynamaximierung, die Natur-Zone, Dyna-Raids neue Pokémon und die beiden Legendären Pokémon enthüllt. Ein besonderes Schmankerl für alle Fans gab es am Schluss der Präsentation.

Jetzt vorbestellen: Das Doppelpack mit Pokémon Schwert und Schild

Neben den normalen Editionen kommt auch ein limitiertes Doppelpack in den Handel. Dies beherbergt beide Spiele in einem goldenen, geprägten Steelbook. Die Oberfläche wird von den beiden Legendären Pokémon Zacian und Zamazenta geziert.

Nun könnt ihr das limitierte Doppelpack vorbestellen. MediaMarkt und Saturn bieten es jeweils zu einem Preis von 129,99 Euro an. Sichert es euch also früh genug!

Die Standard-Versionen, also die einzelnen Editionen, stehen ebenfalls seit geraumer Zeit zum Vorbestellen zur Verfügung.

„Pokémon Schwert und Schild“ erscheinen am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch. Alle Informationen aus der dieswöchigen Nintendo Direct findet ihr hier:

