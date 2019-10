Pokémon Schwert und Schild - Doch keine 18 Arenen: The Pokémon Company schafft Klarheit

Nachdem GameInformer das Entwicklerstudio Game Freak besuchte und sich mit den Verantwortlichen Köpfen hinter „Pokémon Schwert und Schild“ unterhielt, machte vor allem die Nachricht von 18 Arenen im Spiel große Runden. Wie das Magazin berichtete, sollten „Pokémon Schwert und Schild“ demnach so viele Arenen wie noch nie in den Pokémon-Hauptspielen bieten.

Die Hoffnung, in so vielen Arenen zu kämpfen, dürfen Fans nun allerdings begraben. The Pokémon Company stellte klar, dass GameInformer Falschinformationen veröffentlicht hat, die wohl einem Übersetzungsfehler oder einem anderen Missverständnis zugrunde liegen. Während des Abenteuers von „Pokémon Schwert und Schild“ werden wir nicht in18 Arenen kämpfen, sondern wie gehabt in 8 Arenen.

Wir werden also 8 Arenen je Spiel herausfordern dürfen. Strenggenommen umfasst die Lore der beiden neuen Spiele theoretisch durchaus 18 Arenen (für jeden Pokémon-Typ eine). Diese sind in eine obere und untere Liga unterteilt. Für Spieler von „Pokémon Schwert und Schild“ wird es so sein, dass je nach Edition andere Arenen in der Oberliga vertreten sind. Und diese insgesamt 8 Arenen, die zum Zeitpunkt der Spiele in der Oberliga sind, werden von uns herausgefordert.

