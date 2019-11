Pokémon Schwert und Schild - Dieses Pokémon verspeist neben Fisch außerdem Pikachu

Ein neues Pokémon aus „Pokémon Schwert und Schild“ verspeist neben Fisch außerdem mit großer Freude Pikachu. Wir erklären, was es mit diesem Taschenmonster auf sich hat.

Am 5. September 2019 stellte The Pokémon Company im Rahmen der Nintendo Direct-Präsentation ein neues Pokémon vor, das in Pokémon Schwert und Schild erscheinen wird. Bei Urgl (eng. Cramorant) handelt es sich um ein Pokémon der 8. Generation mit den Typen Flug und Wasser, das vom Aussehen und Körperbau Kormoranen ähnelt.

Urgl ist sehr gefräßig und verschlingt alles, was in seinen Schnabel passt. Neben Fischen, die mit der Fähigkeit Würgegeschoss auf Gegner gefeuert werden können, gibt es noch eine weitere Mahlzeit, die der Vogel mit besonderem Appetit verspeist – Pikachu.

Bringt euer Pikachu in Sicherheit!

Durch den Release von „Pokémon Schwert und Schild“ vor einigen Tagen wissen wir mittlerweile mehr über dieses Pokémon. Urgl besitzt zwei unterschiedliche Essformen – die Gulping-Form, in der es einen Pikuda (eng. Arrokuda) isst, und die Gorging-Form, in der es versucht, ein Pikachu zu schlucken.

Anbei ein Bild, auf dem klar und deutlich zu erkennen ist, wie ein Urgl versucht ein Pikachu zu verschlingen. Dieser Anblick dürfte für alle Pokémon-Fans mit Sicherheit das bislang Traumatischste sein, das jemals in einem Pokémon-Ableger zu sehen war.

