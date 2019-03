Pokémon Schwert und Schild - Dieser Starter ist aktuell am beliebtesten

Eine zu Pokémon Schwert und Schild durchgeführte Umfrage offenbart, welcher der neuen Starter derzeit am beliebtesten ist. Der Wettstreit zwischen den Monstern fiel knapper aus als gedacht.

Kurz nach Enthüllung von Pokémon Schwert und Schild befragte der offizielle Twitter-Account, welcher der drei neuen Starter den Fans eigentlich am meisten gefällt. Nun steht das Ergebnis fest.

Insgesamt wurden 212.740 Stimmen abgegeben, die Beteiligung an der Umfrage war also durchaus hoch. Überraschenderweise fiel das Ergebnis dennoch knapper aus als gedacht.

Pokémon Schwert und Schild Das sind die neuen Starter: Chimpep, Hopplo und Memmeon!

Knappes Rennen an der Spitze

So konnte das Wasser-Pokémon Memmeon insgesamt 38 Prozent hinter sich versammeln. Das Feuer-Pokémon Hopplo liegt ganz knapp dahinter und sicherte sich 37 Prozent der Stimmen. Lediglich 25 Prozent entfielen auf Chimpep, das Pflanze-Pokémon.

Auch in unserer Umfrage fiel das Ergebnis nahezu identisch aus: 39,7 Prozent gehen an Memmeon, 38,2 Prozent an Hopplo und 22,1 Prozent an Chimpep.

Ihr könnt übrigens weiterhin abstimmen:

