Pokémon Schwert und Schild - Cosplay-Ikone Jessica Nigri schlüpft in die Haut von Starter Chimpep

Cosplay-Künstlerin Jessica Nigri schlüpft in die Rolle der Starter-Pokémon aus „Pokémon Schwert und Schild“. Nach dem Feuer-Pokémon Hopplo bezieht sich ihr neues Kunstwerk auf das Pflanzen-Pokémon Chimpep.

Nach der Ankündigung von Pokémon Schwert und Schild haben wir euch die neuen Starter-Pokémon aus der kommenden Generation vorgestellt. Zu diesen zählt das Feuer-Pokémon Hopplo, das Wasser-Pokémon Memmeon und das Pflanzen-Pokémon Chimpep:_

Jessica Nigri als Chimpep

Die Cosplay-Ikone Jessica Nigri zeigt sich kurze Zeit später abermals von ihrer kreativsten Seite, die aktuell in die Rolle der Starter-Pokémon schlüpft. Die Cosplay-Künstlerin, die in der Szene für ihre humorvolle Art geliebt wird, da sie sich selber nicht so ganz ernst nimmt, hat jüngst ihre neueste Kreation vorgestellt. Das Ergebnis ist Chimpep aus „Pokémon Schwert und Schild", das wir euch nachfolgend eingebunden haben:

Nigri erklärt auf Twitter, dass sie das Cosplay komplett selbst erstellt hat, sie wollte dem Pokémon eine „earthy, cute & soft“-Stimmung verpassen. Das Feedback im Netz ist über alle Maßen positiv.

Doch das ist nicht das erste Cosplay der Starter-Pokémon von Jessica Nigri. Auf ihrem Twitter- oder Instagram-Account war sie zuvor bereits als Hopplo zu sehen. Was haltet ihr von ihrer künstlerischen Adaption der neuen Pokémon? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.

Und wenn ihr wissen möchtet, welches Starter-Pokémon die Community als Favoriten gekürt hat, dann schaut gerne in der entsprechenden News vorbei:

