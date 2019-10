Pokémon Schwert und Schild - Brandneues Gameplay zeigt Wahl der Starter und noch mehr

Brandneues Gameplay aus „Pokémon Schwert und Schild“ gibt uns frische Eindrücke zum Beginn der Spiele und so werden die Wahl der Starter und der erste Rivalenkampf gezeigt. Offenbar sollen wir dabei am Anfang nicht mehr allzu sehr an die Hand genommen werden.

Der Beginn der neuen Editionen Pokémon Schwert und Schild wurde bereits von einigen Redaktionen angespielt. Das beschert uns nicht nur neues Gameplay, sondern gleichzeitig einige interessante Informationen.

Neues Gameplay mit Wahl der Starter und Rivalenkampf

Zu Beginn der beiden Spiele wählt ihr, wie gehabt, euren Starter – in diesem Fall Chimpep, Hopplo oder Memmeon. Dies sowie den ersten Rivalen-Kampf gegen Hop können wir nun in dem neuen Gameplay-Material beobachten. Was danach geschieht, gab es jedoch seit Generationen nicht.

Fang-Tutorial lässt sich diesmal überspringen

Anschließend soll euch nämlich gezeigt werden, wie man Pokémon fängt. Das lässt sich diesmal allerdings überspringen. Serienveteranen werden also nicht mehr gezwungen, die immer gleichen Erklärungen erneut ertragen zu müssen.

Genauer gesagt, bekommt ihr nach der Wahl eures Starters von eurer Mutter etwas Geld und fünf Pokébälle. Danach könnt ihr losmarschieren und bereits die ersten Taschenmonster fangen. Wenig später sollt ihr zwar gelehrt werden, wie man Pokémon fängt, habt ihr jedoch schon einige Bälle gefüllt, überspringt ihr die Szene einfach.

Generell solltet ihr in „Pokémon Schwert und Schild“ nicht mehr so an die Hand genommen werden wie in den letzten Editionen, wie sich anhand der bisherigen Anspielberichte herauslesen lässt. Die neuesten Gameplay-Eindrücke könnt ihr euch hier ansehen: