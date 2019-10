Pokémon Schwert und Schild - Autosave-Feature offiziell bestätigt, bleibt aber optional

© The Pokémon Company / Nintendo

Für „Pokémon Schwert und Schild“ wurde nun ein Autosave-Feature offiziell bestätigt. Dies ist das erste Mal, dass in den Pokémon-Hauptspielen das Abenteuer automatisch gespeichert wird. Das Feature ist dabei rein optional und lässt sich abstellen.

„Vergiss nicht zu speichern!“ Dieser Satz ist einer der wichtigsten Merkzettel für Pokémon-Spieler. Das Spiel musste bislang immer manuell gespeichert werden, sonst sind beim Ausschalten der Konsole die letzten Begebenheiten des Abenteuers gelöscht. So wäre auch das mühsam gefangene Legendary nicht mehr im Team. Diese Sorge verfliegt mit Pokémon Schwert und Schild aber nun.

Automatisches Speichern ist optional

Das erste Mal in der Geschichte der Pokémon-Hauptspiele werden wir eine Autosave-Funktion bekommen. Das brachte GameInformer bei einem Besuch beim Entwickler GAME FREAK in Erfahrung. Bereits in der letzten Nintendo Direct konnten Spieler einen kurz eingeblendeteten Hinweis ausmachen. Nun haben wir offizielle Gewissenheit und können euch obendrein weitere Informationen präsentieren.

In früheren Ablegern musste jedes Mal beim Tauschen von Pokémon, das Spiel pausiert und gespeichert werden. In „Pokémon Schwert und Schild“ wird das anders sein. Entwickler Game Freak hat die neuen Pokémon-Spiele so programmiert, dass es einen fließenden Übergang beim Interagieren mit der Naturzone und dem Tauschen geben wird. Gespeichert wird stattdessen im Hintergrund.

Das Autosave-Feature begrenzt sich auf Nachfrage von GameInformer jedoch nicht bloß auf die Naturzone, sondern betrifft das gesamte Abenteuer. Zu welchen Begebenheiten genau gesichert werden soll, werden wir in Zukunft noch herausfinden. Jedenfalls werden wir uns dann voll und ganz auf unser Abenteuer konzentrieren können.

Wer sich daran stört, dass im Hintergrund das Spiel automatisch gesichert wird, der kann das Autosave-Feature sogar nach Belieben abstellen. Diese Wahlmöglichkeit wurde speziell für Möglichkeiten gelassen, in denen zum Beispiel ein schwer zu fangendes Legendäres Pokémon herausgefordert wird. Dann kann man immer noch das Spiel zurücksetzen, wenn das Pokémon versehentlich draufgegangen ist, und auf die altbewährte Methode des manuellen Speicherns zurückgreifen.