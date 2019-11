Pokémon Schwert und Schild - Arenaleiterin Papella besiegen: So erhaltet ihr den Feen-Orden

In „Pokémon Schild“ bekommt ihr es in dem Ort Fairballey mit Arenaleiterin Papella zu tun. Wie ihr sie und ihre Pokémon besiegt, erklären wir euch in diesem Guide. Hier findet ihr alle Antworten auf Papellas Fragen und einen Guide, wie ihr die Arenaleiterin besiegen könnt.

Sobald ihr in Pokémon Schwert und Schild den Wirrschein-Wald hinter euch gelassen habt, betretet ihr den beschaulichen Ort Fairballey, wo Papella die Arenaleiterin ist. Um sie zu besiegen und euch den Feen-Orden zu schnappen sollten eure eigenen Pokémon wenigstens um Level 36 – 38 sein, damit ihr eine ernsthafte Chance auf den Sieg habt. Die vier Kämpfer von Papella haben ein Level von 36 bis 38 und zwei von ihnen verfügen über Fähigkeiten. Bringt wenigstens ein Pokémon vom Typ Stahl und/oder Gift mit in den Kampf.

Den Feen-Orden erringen

Sprecht wie immer zuerst mit dem Mitarbeiter vor dem Fahrstuhl und zieht euch für die Challenge um. Es folgt die Arena-Mission, die in diesem Fall aus einer Fragestunde samt Kämpfen besteht. Ihr müsst also nicht nur gegen Arenatrainer antreten, sondern gleichzeitig Fragen über die Welt der Pokémon beantworten. Beantwortet ihr eine Frage falsch, sinken die Werte des Pokémon, das gerade für euch kämpft. Folgend eine Auflistung aller Fragen und den richtigen Antworten:

Frage: Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon?

Kennst du die Schwachstelle von Feen-Pokémon? Antwort: Gift und Stahl

Frage: Wie hieß der Arenatrainer, gegen den du als Erstes gekämpft hast?

Wie hieß der Arenatrainer, gegen den du als Erstes gekämpft hast? Antwort: Susanne

Frage: Was esse ich morgens zum Frühstück?

Was esse ich morgens zum Frühstück? Antwort: Omelett

Frage: Sag mal... Kennst du meinen Spitznamen?

Sag mal... Kennst du meinen Spitznamen? Antwort: Zauberin

Frage: Was ist meine Lieblingsfarbe?

Was ist meine Lieblingsfarbe? Antwort: Lila

Frage: Nun den ... wie alt bin ich?

Nun den ... wie alt bin ich? Antwort: 16.

Die letzten drei Fragen stellt Papella im Kampf um den Orden. Auch hier erhaltet ihr nach jeder richtigen Antwort verbesserte Statuswerte und nach jeder falsch beantworteten Frage verschlechterte Statuswerte. Manchmal stellt die Arenaleiterin ihre Frage erst, nachdem der Kampf zwischen zwei Pokémon bereits zwei Runden andauert. Im Kampf gegen Pokusan, Papellas letztem Pokémon, gibt es keine Frage.

Arenatrainer Susanne setzt zum einen auf ein Parfi (Level 34). Es ist vom Typ Fee und kann daher leicht mit Gift und Stahl bekämpft werden. Kampf, Käfer und Unlicht sind nicht sehr effektiv und Drache verursacht überhaupt keinen Schaden. Zum anderen hat Susanne ein Sabbaione (Level 34). Es ist ebenfalls vom Typ Fee, wird also auf die gleiche Weise bekämpft wie zuvor das Parfi.

Arenatrainer Juliane beginnt den Kampf mit einem Flauschling Level 34. Auch dieses Pokémon ist vom Typ Fee und sollte daher mit Gift oder Stahl bekämpft werden. Der Schaden den ihr anrichtet ist deutlich größer, wenn das ausführende Pokémon den gleichen Typ hat wie die Attacke. Und natürlich ist auch ihr zweites Pokémon, Parfinesse (Level 34), vom Typ Fee, an eurer Taktik muss sich in diesem Duell also nichts ändern.

Arenatrainer Ursel hat ebenfalls zwei Pokémon für euch dabei. Das Erste ist ein Pelzebub Level 35, also vom Typ Fee und Unlicht. Gegen Pelzebub sind Attacken vom Typ Gift, Stahl und Fee sehr effektiv, Geist richtet jedoch nur halbem, Unlicht ein Viertel und Psycho sowie Drache gar keinen Schaden an. Als Zweites schickt Ursel ein Guardevoir (Level 36) in den Kampf. Es hat die Typen Fee und Psycho und sollte mit Attacken vom Typ Gift, Geist oder Stahl bekämpft werden. Verzichtet jedoch auf Psycho, Kampf und Drache.

© Nintendo/The Pokémon Company/Game Freak

Arenaleiterin Papella

Habt ihr das rasante Vorstellungsgespräch hinter euch gebracht, könnt ihr endlich gegen Papella selbst antreten. Diese beginnt den Kampf mit einem Smogmog Level 36, das über die Fähigkeit Reaktionsgas verfügt. Reaktionsgas unterdrückt die Fähigkeit eures eigenen Pokémons. Smogmog ist in der Galar-Form vom Typ Gift und Fee und daher besonders anfällig gegenüber Attacken vom Typ Boden, Psycho und Stahl. Pflanze, Unlicht und Fee richten lediglich halben Schaden an, Kampf und Pflanze nur noch ein Viertel und Drache ist wie immer völlig wirkungslos.

Ein weiteres Pokémon von Papella ist ein Togekiss, Level 37 (Fee, Flug). Es trägt kein Item und hat auch keine spezielle Fähigkeit. Es ist stark gegenüber Boden und Drache (kein Schaden), Kampf und Käfer (ein Viertel Schaden), sowie Pflanze und Unlicht (halber Schaden). Dafür ist es schwach gegenüber Attacken vom Typ Elektro, Eis, Gift, Gestein und Stahl.

Nummer Drei im Bunde ist Flunkifer, ein Stahl/Fee-Pokémon mit einem Level von 36. Auch Flunkifer trägt weder ein Item, noch hat es eine spezielle Fähigkeit. Es erleidet durch Attacken vom Typ Feuer und Boden doppelten Schaden, jedoch nur Halben aus Quellen wie Normal, Pflanze, Eis, Flug, Psycho, Gestein, Unlicht und Fee. Käfer richtet nur ein Viertel und Gift sowie Drache gar keinen Schaden an.

Und dann ist da noch Pokusan, ein Level-38-Pokémon vom Typ Fee, das durch den Dynamax zu einer riesigen, rosa Torte wird. Pokusan verfügt über die Fähigkeit Zuckerhülle, die verhindert, dass Pokusan einschlafen kann. Das gilt auch für den Einsatz von Erholung. Pokusan erhält von Attacken des Typs Gift und Stahl doppelten Schaden, jedoch nur Halben durch Kampf, Käfer und Unlicht. Drache richtet wie immer gar keinen Schaden an.

Nach dem Kampf ist der Feen-Orden euer, was bedeutet, dass ihr nun Pokémon bis Level 45 fangen könnt. Außerdem erhaltet ihr nach dem Kampf zur Belohnung die TM 87 (Diebeskuss).