Pokémon Schwert und Schild - Arenaleiterin Mel besiegen: So erhaltet ihr den Eis-Orden

Ihr wollt euch den Eis-Orden schnappen? Dann müssen Besitzer der Schild-Edition erst die Arenaleiterin Mel und ihre Eis-Pokémon besiegen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr das am Besten bewerkstelligt und wie ihr die Arena-Mission absolviert.

Circhester ist der zweite Ort in Pokémon Schwert und Schild, in dem es zwei verschiedene Arenaleiter gibt. Besitzer von Schwert müssen sich Mac und seinen knallharten Gestein-Pokémon stellen, während es Besitzer von Schild mit Mel und ihren frostigen Eis-Attacken zu tun bekommen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Mel in ihre Schranken weist und euch den Eis-Orden schnappt. Außerdem geben wir euch eine detaillierte Anleitung zur Arena-Mission.

Den Eis-Orden erringen

Betretet das Stadion von Circhester und sprecht wie immer mit dem Mitarbeiter direkt vor dem Fahrstuhl, um mit der Challenge zu beginnen. Sobald ihr euch umgezogen habt, erklärt man euch die Fallgruben-Detektoren und ihr könnt mit der Mission beginnen. Ziel ist es, die unsichtbaren Fallgruben zu umgehen und sich den Weg zur Arenaleiterin zu bahnen. Um so näher ihr einer Fallgrube kommt, um so stärker vibriert eure Konsole, beziehungsweise eure Controller.

Arenatrainer Tony

Geht langsam, um nicht versehentlich in euren Untergang zu rennen. Fallt ihr, müsst ihr vom letzten Checkpoint an neu starten. Geht zuerst nach rechts, zwischen den beiden Eisklumpen hindurch. Nun geht es hoch, dann wieder nach links und erneut nach oben, wo ihr gegen Arenatrainer Tony kämpfen müsst. Bekämpft sein Snomnom (Level 38, Typ: Eis, Käfer) mit Attacken vom Typ Flug und Stahl für doppelten Schaden und Feuer sowie Gestein für Vierfachen. Pflanze, Eis und Boden richten nur halben Schaden an.

Von Tony aus geht es nach links, bis zur Mauer. Von dort aus lauft ihr nach Norden und biegt zwei/drei Schritte vor der nördlichen Mauer nach Osten ab. So verlasst ihr den ersten Bereich und schafft es sauber in den Zweiten, wo die Challenge weitergeführt wird.

Arentrainer Leonie

Im zweiten Bereich lauft ihr nach Norden, haltet euch aber leicht östlich. Lauft am großen Eisfelsen vorbei und geht dann nach Westen, direkt an dem anderen Eisklumpen vorbei. Lauft bis zur westlichen Mauer und von dort aus weiter zu Arenatrainer Leonie. Leonies Austos (Level 38, Typ: Wasser, Eis) ist schwach gegenüber Pflanze, Elektro, Kampf und Gestein. Wasser richtet jedoch nur halben und Eis lediglich ein Viertel Schaden an.

Arenatrainer Michael

Am westlichen Ende von Leonies Kampffeld geht es nach Norden und nach zwei Schritten direkt nach Osten, wo ihr auf Arenatrainer Michael trefft. Bekämpft sein Siberio (Level 39, Typ: Eis) mit Attacken vom Typ Feuer, Kampf, Gestein oder Stahl, um doppelten Schaden anzurichten. Wie immer bestenfalls von einem Pokémon vom gleichen Typ ausgeführt. Verzichtet auf Eis-Attacken, da diese wenig effektiv sind. Geht nach dem Kampf rechts an Michael vorbei, bis zur Mauer, geht von dort aus nach Norden und biegt beim Felsen nach links ab. Bleibt so südlich wie nur möglich und ihr umgeht alle Fallgruben und absolviert den zweiten Bereich.

Im Nebel: Arenatrainer Andrew

Das dritte Gebiet ist völlig vernebelt, doch an eurer Vorgehensweise sollte dies nichts ändern. Geht linksorientiert nach Norden, bis ihr den Felsen erreicht habt und biegt dort nach Osten ab. Nach wenigen Schritten geht es nach Süden und dann, kurz vor dem großen Eisfelsen, wieder nach Osten. Geht langsam und achtet auf die Vibration, damit ihr nicht zu weit lauft. An der Mauer angekommen geht es einige Schritte nach Norden. Am Ende des Felsens, links von euch, biegt ihr vorsichtig nach Westen ab.

Lauft so lange, bis ihr eine erste, leichte Vibration spürt. Ab hier geht es nach Norden weiter, Lauft auf dem Kampffeld nach Westen und bei der Überschneidung lauft ihr zum nächsten Bereich im Norden. Lauft weiter, bis ihr Arenatrainer Andrew erreicht. Andrew setzt auf ein Arktilas Level 39, Typ: Eis. Arktilas ist anfällig für Attacken vom Typ Feuer, Kampf, Gestein und Stahl.

Geht nach dem Kampf rechts an Andrew vorbei und direkt wieder nach oben. Haltet euch links und seid besonders vorsichtig, da die Fallgruben eng beieinander liegen. Im Zickzack geht es nun weiter, bis ihr nur noch nach Westen laufen müsst und dort die westliche Mauer erreicht. Von dort aus geht es knapp fünf Schritte nach Norden und dann, sobald es zu vibrieren beginnt, nach Westen. Lauft nun die halbe Strecke nach Osten. Dort, recht mittig, findet ihr eine Lücke, die nach Norden führt.

Hier findet ihr ein weiteres Kampffeld und die Sicht klärt sich. Umgeht den Felsen im Nordwesten über die linke Seite, und ihr könnt den letzten Bereich erreichen und euch endlich Mel entgegenstellen.

Arenaleiterin Mel

Mel setzt insgesamt vier Pokémon ein, die einen Level von 40 bis 42 haben. Drei der Pokémon haben eine Fähigkeit und zwei von ihnen einen Zweittyp neben Eis. Den Auftakt macht Mottineva (Level 40), ein Pokémon vom Typ Eis und Käfer. Es verfügt über die Fähigkeit Puderabwehr, die es ihm ermöglicht, Zusatzeffekte von Attacken wie Vergiftung, Verbrennung, Verwirrung und so weiter zu verhindern. Mottineva ist schwach gegenüber Attacken vom Typ Flug und Stahl (doppelter Schaden), sowie Feuer und Gestein (vierfacher Schaden).

Nummer Zwei ist ein Flampivian, Level 40 (Typ: Eis). Das Flampivian verfügt über die Fähigkeit Trance-Modus. Das bedeutet, dass Flampivian in eine Trance verfällt, sobald seine KP unter die Hälfte seines Maximalwerts fallen. In diesem Zustand erhält es zusätzlich den Typ Psycho, sein Verteidigungs-Wert erhöht sich und sein Angriff sinkt. Dafür steigt sein Spezial-Angriff deutlich an. Bekämpft es im normalen Modus mit Wasser, Boden und Gestein und im Trance-Modus zusätzlich mit Geist und Unlicht.

Der vorletzte Kämpfer ist ein Kabuin, Level 41 (Typ: Eis). Dieses Pokémon hat die Fähigkeit Tiefkühlkopf, was bedeutet, dass der Besitzer, also Kabuin, eine physische Attacke einstecken kann, ohne Schaden zu nehmen. Selbst mit einem starken Pokémon auf eurer Seite, das mit einem überlegenen Attacken-Typ angreift, braucht ihr also mindestens zwei Attacken, um den Kampf für euch zu entscheiden. Kabuin ist schwach gegenüber Feuer, Kampf, Gestein und Stahl.

Tipp: Schafft es Kabuin es hageln zu lassen, wird sein Tiefkühlkopf regeneriert. In dem Fall braucht es also schon mindestens drei starke Angriffe, um ihn zu besiegen. Stellt euch auf dieses Szenario ein.

Zuletzt bekommt ihr es mit einem Lapras (Level 42) zu tun, also einem Pokémon vom Typ Wasser und Eis. Die Arenaleiterin wird es natürlich via Gigadynamix riesig werden lassen, also tut ihr dies auch. Bestenfalls mit einem Kämpfer vom Typ Pflanze, Elektro, Kampf oder Gestein, der über entsprechende Attacken verfügt. Meidet Attacken vom Typ Wasser und Eis.