Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Spieler öffnet Pokéball Plus, was ist drin?

Befindet sich wirklich ein Mew im Pokéball Plus? Ein YouTuber hat den Pokéball Plus in physischer Form geöffnet und herausgefunden, was sich darin befindet.

Am vergangenen Freitag erschien Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli und damit auch der zugehörige Pokéball Plus. Mit dieser neuen Hardware für die Nintendo Switch kann das neue Pokémon-Spiel vollständig durchgespielt werden, als immersive Alternative zum Joy-Con-Controller sozusagen. Der Pokéball soll nämlich ein authentisches Gefühl beim Spielen vermitteln, das die Spieler noch mehr in die Welt hineinzieht. Ein Joy-Con braucht ihr demnach nicht zwingend für das beste Spielerlebnis, wenn ihr euch für den Pokéball Plus entscheidet.

Als besonderen Bonus für alle Käufer gibt es das mystische Pokémon Mew für Pokémon Let's Go obendrauf, das die Spieler nach dem Start herauszaubern können. Wir haben euch bereits verraten, wie ihr Mew aus dem Pokéball bekommt.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Mew bekommen: So funktioniert es mit dem Pokéball Plus!

Was ist im Pokéball Plus?

Andere Spieler sind noch einen Schritt weitergegangen und haben sich gefragt, ob Mew wirklich im Pokéball enthalten ist. Der YouTuber Spawn Wave hat seinen Pokéball Plus auseinander genommen und ein Video dazu erstellt. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine recht übersichtliche Konstruktion, womit Bastler wohl keine Probleme haben dürften. Wie zu erwarten befindet sich aber kein Mew im Pokéball Plus, so viel schon mal vorab! Ein paar Daten am Rande gibt es aber noch mit auf den Weg:

Der Pokéball Plus wiegt 60 Gramm.

Die Hardware kann mit einem kleinen Schraubenzieher geöffnet werden.

Der untere, weiße Teil enthält scheinbar den Vibrationsmotor.

Die obere, rote Hälfte enthält ein Motherboard, die die Antenne mit der Batterie und dem Joystick verbindet.

Eine LED ist enthalten.

Aufladebatterie von Nintendo: 3.7 V, 220 mAh, 0.8 Wh

Wir haben euch das entsprechende Video nachfolgend eingebunden. Und falls ihr noch die passende Ladestation für euren Pokéball Plus sucht, hat Nintendo nun sogar ein offiziell lizenziertes Produkt an den Start gebracht, den Pokéball Plus Aufladestand! Hier erfahrt ihr mehr darüber:

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Pokéball Plus-Ladestation und Pokédex-Lösungsbuch jetzt vorbestellen