Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Preload gestartet: So viel freien Speicherplatz benötigt ihr

Wie viel Platz benötigt ihr für die Installation von Pokémon Let's Go Evoli & Pikachu? Der japanische Preload ist gestartet und verrät den benötigten Speicherplatz auf eurer Konsole oder MicroSD-Karte.

Nintendo hat den Preload zu Pokémon Let's Go Evoli & Pikachu freigegeben, zumindest für den japanischen und australischen Raum soll er bereits möglich sein, und dadurch konnte nun die Größe des Spiels festgestellt werden.

Preload und Größe

So werden die einzelnen Versionen jeweils gerade einmal rund 4,1 Gigabyte groß sein. Die Größe, die ihr auf eurer MicroSD-Karte oder in der Hybridkonsole selbst freiräumen müsst, hält sich also in Grenzen. Wir gehen stark davon aus, dass der Speicherplatz auf globaler Ebene nicht abweichen wird.

Zum Vergleich: Der Nintendo-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild benötigt rund 14,3 GB und Super Mario Odyssey 5,5 GB.

Und hier stellen wir euch Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli im Bundle vor:

