Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Porygon bekommen: So fangt ihr das Monster

An einer Stelle ist es möglich, in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli an ein seltenes Porygon zu gelangen. Doch wie genau erhaltet ihr das Pokémon und was müsst ihr dafür tun? Wir verraten es euch in unserem großen Guide!

Porygon gilt als eines der seltensten Pokémon im gesamten Universum und ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Im Gegensatz zu anderen Monstern ist es nämlich künstlich erzeugt worden, sodass es eine absolute Besonderheit darstellt. Natürlich könnt ihr es auch in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli erhalten!

Ganz so einfach ist es jedoch nicht, einfach so an ein Porygon zu gelangen. Dafür müsst ihr nämlich in der Story weit fortgeschritten sein, da ein wichtiger Faktor aus den Original-Editionen weggefallen ist: Die Spielhalle in Prismania City. Früher war es so, dass ihr es dort als Belohnung erhaltet. Allerdings ist die Spielhalle in Pokémon Let's Go in ein Arcade-Center umgewandelt worden, sodass ihr keinerlei Gewinne mehr erzielen könnt.

Wie kommt ihr nun also an Porygon?

Im Grunde genommen müsst ihr lediglich der Geschichte folgen und bis nach Saffronia City gelangt sein, wobei ihr zuvor die Ereignisse in Prismania City und Lavandia vollständig abgeschlossen haben müsst. Eure Aufgabe ist es nun, in der Silph Co das hinterhältige Team Rocket komplett zu besiegen.

Habt ihr das getan, müsst ihr einfach zurück auf die Straßen von Saffronia City treten. Begebt euch nun in den Südwesten der Stadt, direkt zum Pokémon-Center. Dort trefft ihr auf einen Mann, der euch für die Befreiung der Silph Co dankt.

Als Belohnung bekommt ihr von ihm nun ein Porygon!