Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Pokéball Plus-Ladestation und Pokédex-Lösungsbuch jetzt vorbestellen

Für das perfekte Erlebnis von Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli veröffentlicht Nintendo nicht nur einen Pokéball Plus, sondern auch noch die entsprechende Ladestation sowie ein offizielles Lösungsbuch und Pokédex.

Falls ihr mit Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli liebäugelt, dann könnte euch womöglich der Pokéball Plus interessieren, der den Spielen in einer besonderen Edition beiliegt. Mit ihm könnt ihr das Spielerlebnis noch authentischer gestalten.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli Nintendo Switch Bundle vorbestellen: Jetzt auf Amazon!

Und falls ihr beides schon vorbestellt habt, benötigt ihr womöglich die passende Ladestation für euren Pokéball. Wir sind im Netz auf die ''Pokéball Plus - Ladestation für Nintendo Switch'' gestoßen und möchten sie euch nicht vorenthalten. Die offizielle Ladestation wird am 19. November 2018 veröffentlicht und macht sich sicherlich schick neben eurer TV-Station der Nintendo Switch. Folgende Features sind enthalten:

''Praktische Ladestation für den Pokeball Plus

Stilvolles Design

Zum Laden, Aufbewahren und Ausstellen

USB-betrieben

Offiziell Nintendo & Pokemon lizensiert''

Hier Pokéball Plus-Ladestation kaufen!

Offizielles Lösungsbuch & Pokédex

Und um das Spiel zu 100 Prozent absolvieren zu können, bieten die Kollegen von Multiplayer Edizioni ein ''offizielles Lösungsbuch und Pokédex'' der Kanto-Region an. Die broschierte Ausgabe, die am 23. November 2018 erscheint, enthält die offizielle Trainings-Hilfe für die beiden Games Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli.

Hier das offizielle Lösungsbuch und Pokédex kaufen!

Enthalten sind alle Tipps und Tricks und eine entsprechende Anleitung für die Abenteuerreise. Folgende Inhalte darfst du im Ratgeber erwarten:

''Komplettlösung für eine neue Art von Pokémon-Spiel

Der Kanto-Region Pokédex mit detaillierten Informationen zu den Pokémon

Liste mit Attacken, Gegenständen und vielem mehr – inklusive Anleitung wie Sie sie bekommen

Informationen über alle neuen Features

Ausziehbare Karte der Region''

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.