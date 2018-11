Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Nintendo warnt, Pokémon können beim Transfer von Pokémon Go verschwinden

Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wenn ihr beispielsweise euer Meltan übertragen möchtet. Womöglich habt ihr euch schon gefragt, wie ihr Meltan erhaltet und tauschen könnt. Wir haben hier alle wichtigen Informationen in unserem Guide für euch vorbereitet:

Falls es dann doch zu Problemen kommen sollte und sich der Transfer beispielsweise selber pausiert hat, dann gibt Nintendo an, dass die Pokémon Go-App kurzzeitig ausgeschaltet, gelöscht und neu installiert werden solle. Nach der Neuinstallation könnte sich der Vorgang dann im besten Fall von alleine fortsetzen.

Um dies zu vorzubeugen gibt es seitens Nintendo ein paar Tipps mit auf den weg. Allem voran solltet ihr nicht den Home-Button oder den Power-Button während des Transfers betätigen. Weiter sollte das Bluetooth nicht ausgeschaltet oder Pokémon Go geschlossen werden. Im Gegenteil soll sich das Smartphone viel mehr in der Nähe der Konsole befinden, um einen reibungslosen Transfer zu gewährleisten.

Falls ihr vorhabt, eure Pokémon von Pokémon Go nach Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli zu übertragen, dann solltet ihr eine wichtige Sache beachten. Nintendo warnt, dass der Tauschprozess keinesfalls unterbrochen werden sollte, andererseits könnten eure Pokémon im unendlichen Datenkosmos verschwinden.

Falls euer Transfer aller Pokémon aus Pokémon Go nach Pokémon Let's Go Evoli & Pikachu fehlgeschlagen sein sollte, dann gibt es jetzt eine Lösung, wie ihr den Vorgang fortsetzen könnt. Allgemein rät Nintendo einige Dinge zu beachten.

