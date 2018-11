Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Lapras fangen: So bekommt ihr das seltene Monster

Lapras gilt als besonders mysteriös und selten, aber dennoch könnt ihr es in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli bekommen! Wie ihr an dieses unglaubliche Pokémon kommt und was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch in unserem großen Guide.

Nicht nur im Anime, auch in den Spielen nimmt Lapras eine besondere Rolle ein, die von vielen mit der eines legendären Pokémon verglichen wird. Mit einem einfachen Trick könnt ihr Lapras auch in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli erhalten, auch wenn es nicht ganz so offensichtlich zu bekommen ist.

Um an Lapras zu kommen, müsst ihr nämlich weit in der Geschichte fortgeschritten sein. Um genau zu sein, müsst ihr bereits in Saffronia City angekommen sein, da ihr Lapras von einem Mitarbeiter der Silph Co erhaltet.

Lapras fangen in Pokémon Let's Go

Der Mitarbeiter hält sich auf der sechsten Etage in einem verschlossenen Raum auf, der sich direkt unter der Rezeption befindet. Um die Tür zu öffnen, benötigt ihr den Türöffner von Team Rocket. Wie ihr diesen bekommt, verraten wir euch hier.

Besitzt ihr den Türöffner, müsst ihr einfach den oberen Eingang zum Raum öffnen. Die Position des Mannes sowie des Raumes zeigen wir euch auf dem weiter unten eingebundenen Bild. Sprecht ihn einfach an und er wird euch ein Lapras übergeben, das ihr natürlich direkt eurem Team hinzufügen könnt.