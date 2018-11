Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Guide: Shiny fangen und Chance erhöhen

In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli seid ihr einmal mehr in der Lage, verschiedene Shiny-Pokémon zu fangen. Mit einigen Tricks könnt ihr sogar die Fangchance radikal erhöhen. Wir verraten euch, wie ihr am besten und schnellsten Shiny-Pokémon erhaltet.

Shiny-Pokémon, auch Schillernde Pokémon genannt, gehören mittlerweile zum Standard der Reihe. Es ist also keine Überraschung, dass ihr sie auch in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli überall und jederzeit finden könnt, sodass das Sammeln besonders attraktiv ist.

Was sind Shiny-Pokémon überhaupt? Im Grunde genommen handelt es sich lediglich um eine andersfarbene Variante eines Pokémon. Die Fähigkeiten und Statistiken bleiben identisch. Shiny-Monster sind äußerst selten und somit etwas überaus besonderes.

Shiny-Pokémon in Let's Go fangen

Grundsätzlich kann jedes in Pokémon in Let's Go Pikachu & Evoli über eine Shiny-Variante verfügen. Wie ihr bereits wissen solltet, tauchen sie in der Oberwelt auf, sodass ihr gezielt auf sie zusteuern könnt. Handelt es sich dabei um eine Shiny-Variante, seht ihr das bereits in der Oberwelt!

Seid ihr euch bei der Färbung unsicher, müsst ihr lediglich genauer auf das Pokémon achten. Kleine Sternchen ploppen rund um das Monster auf und deuten auf eine schillernde Version hin. Während manche Pokémon als Shiny farblich völlig anders aussehen, ist bei anderen kaum ein Unterschied zu erkennen.

Chance auf Shiny-Pokémon erhöhen

Die Chance, dass ein Pokémon als Shiny-Variante erscheint, ist regulär verschwindend gering. Um genau zu sein, liegt sie bei einer Quote von gerade einmal 1:4096. Es handelt sich somit um reines Glück, auf eines dieser Monster in der freien Natur zu treffen. Glücklicherweise könnt ihr eure Chance gezielt erhöhen!

Wollt ihr ein Pokémon als Shiny-Version erhalten, dann müsst ihr so viele von ihnen wie möglich hintereinander fangen. Dadurch baut ihr nämlich eine Fangserie auf, die theoretisch unendliche Größen annehmen kann. Fangt ihr zwischendurch ein anderes Pokémon, wird die Fangserie zurückgesetzt und ihr fangt leider wieder von vorne an. Je größer die Kette jedoch ist, desto höher ist auch die Chance, dass irgendein Pokémon als Shiny auftaucht!

Aber: Die Shiny-Chance erhöht sich ab einer Fangserie von 31 nicht länger! Ihr könnt dann einfach die Prärie entlangstreifen und darauf hoffen, auf ein schillerndes Pokémon zu treffen.

Ihr könnt die Shiny-Chance zudem mit dem Item Lockparfüm erhöhen, das in jedem Supermarkt erhältlich ist. Noch besser ist jedoch der Schillerpin, den ihr erhaltet, wenn ihr die ersten 150 Pokémon (also Bisasam bis Mewtu) im Pokédex registriert habt. Ihr müsst dann in das Apartmenthaus in Prismania City und dort mit einem Mitarbeiter des GAME FREAK-Büros reden, der ihn euch überreicht. Also, schnappt sie euch alle!

So hoch ist die Shiny-Chance

Ihr könnt die Fangserien, Lockparfüme und den Schillerpin miteinander kombinieren. Dabei ergeben sich die folgenden Chancen:

Fangserie 0 bis 10:

Reguläre Chance: 0,0244%

Mit Lockparfüm: 0,0488%

Mit Schillerpin: 0,0733%

Mit beiden: 0,0977%

Fangserie 11 bis 20:

Reguläre Chance: 0,0977%

Mit Lockparfüm: 0,1221%

Mit Schillerpin: 0,1465%

Mit beiden: 0,1709%

Fangserie 21 bis 30:

Reguläre Chance: 0,1953%

Mit Lockparfüm: 0,2197%

Mit Schillerpin: 0,2441%

Mit beiden: 0,2686%

Fangserie 31 oder höher:

Reguläre Chance: 0,2930%

Mit Lockparfüm: 0,3174%

Mit Schillerpin: 0,3418%

Mit beiden: 0,3662%

Bedeutet: Die höchste Chance auf ein Shiny-Pokémon habt ihr bei einer Fangserie über 30, eines aktiven Lockparfüms sowie eine ausgerüsteten Schillerpins!