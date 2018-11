Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Guide: Koop-Modus aktivieren, so geht's

In Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli könnt ihr erstmals einen Koop-Modus erleben. So seid ihr in der Lage, zu zweit durch Kanto zu streifen, gemeinsam zu kämpfen und wilde Pokémon zu fangen. Wir verraten euch, wie ihr den Koop-Modus aktiviert.

Es ist ein Traum, der für viele Pokémon-Fans in Erfüllung geht: Erstmals seid ihr mit Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli in der Lage, zusammen mit einem Freund im Koop-Modus zu spielen! So könnt ihr gemeinsam die Kanto-Region erkunden, das böse Team Rocket bekämpfen und in der Pokémon-Liga zum Champion werden.

Allerdings ist nicht wirklich offensichtlich, wie genau ihr den Koop-Modus eigentlich aktiviert. Auch wir mussten lange herumprobieren, bis wir auf die richtige Lösung kamen. Deshalb verraten wir euch jetzt kurz und knapp, wie ihr einen zweiten Spieler rufen könnt!

So aktiviert ihr den Koop-Modus

Eigentlich ist es so simpel, dass es fast schon wieder kompliziert ist. Stellt die Nintendo Switch-Konsole entweder ins Dock oder in den Tabletop-Modus und entfernt die beiden Joy-Con. Nur einer von ihnen ist nämlich jetzt dauerhaft mit dem Spiel verbunden.

Übergebt den jeweils anderen Joy-Con nun an einen Kumpel und lasst ihn diesen schütteln. Ja, ihr habt richtig gelesen: Schütteln! Von oben sollte nun eine Figur herabkommen, die genau wie ihr gekleidet ist und hinter der ebenfalls ein Pokémon hinterherläuft.

Das müsst ihr beim Koop beachten

Ihr müsst bedenken, dass der Spieler mit dem Haupt-Joy-Con weiterhin die Hauptfigur steuert. Nur diese kann zudem auf Schalter drücken, Teleporte betätigen, mit Charakteren reden oder anderweitig interagieren. Der Koop-Partner dient quasi nur zur Begleitung und kann nichts eigenständig entscheiden! Dafür wirkt er allerdings in Kämpfen und beim Fangen wilder Pokémon mit.

Der Koop-Modus ist zudem nur lokal und nicht etwa über das Internet oder zwischen zwei Konsolen verfügbar.