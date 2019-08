Pokémon Go - Das Wasserfestival 2019 steht in den Startlöchern und bringt neue Shinys

Pokémon Go ist bei den Fans weiterhin beliebt und so jagt ein Event das nächste. In Kürze kehrt das Wasserfestival zurück und Spieler haben erneut die Chance, jede Menge Wasser-Pokémon einzufangen.

Trainer, es ist wieder Zeit für das Wasserfestival! Die Zeit, in der Wasser-Pokémon bei Pokémon Go häufiger aus den Eiern schlüpfen und Feldforschungsprojekte in der Wildnis angesagt sind. Karpador, Felino und Wailmer erscheinen vermehrt in der Wildnis und Taschenmonster wie Quapsel, Lapras und Co lassen sich jetzt häufiger in der Nähe von Gewässern blicken.

Pokémon Mit diesem Karten-Set könntet ihr ein Luxusauto kaufen

Mit dem Event kommen zahlreiche Boni hinzu. Das Ausbrüten von Pokémon bringt euch während der Zeit die doppelte Menge an Bonbons ein. Zusätzlich müsst ihr nur die halbe Strecke gehen, um ein Kumpel-Bonbon zu verdienen, wenn dieser vom Typ Wasser ist.

Schillernde Pokémon und Raids

Schillernde Pokémon können eure Sammlung abrunden und während des Wasserfestivals stehen eure Chancen gut. Mit Glück kann es passieren, dass ihr einem Kanivanha oder Schmerbe in der Shiny-Version begegnet.

Pokémon Ein Künstler verzückt Twitter-Community mit neuen Baby-Pokémon

Bei Raid-Kämpfen werdet ihr häufiger Wasser-Pokémon wie Turtok, Aquana und Lapras über den Weg laufen. Am 28. August 2019 könnt ihr von 18 bis 19 Uhr in den jeweiligen Regionen in Raid-Kämpfen der Stufe 5 gegen Selfe, Vesprit oder Tobutz antreten und euch so beweisen.

Das Wasserfestival startet am 23. August 2019 um 22 Uhr und läuft bis zum 30. August 2019 um 22 Uhr. Nehmt ihr am Festival teil? Wart ihr letztes Jahr schon erfolgreich? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.