Pokémon Go - Verbessertes Kampfsystem: Starke Attacken für Kanto-Pokémon

Aufgepasst, abenteuerlustige Pokémon-Trainer und die, die es noch werden wollen! Die Entwickler von „Pokémon Go“ haben ein Update bezüglich der Trainerkämpfe geteilt. Das solltet ihr in Zukunft auf dem Schirm haben.

Niantic hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie einige Änderungen an den Trainerkämpfen und den Attacken in Pokémon Go vornehmen. Hier erfahrt ihr eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen.

Kampfsystem und Attacken

Allem voran werden Lade-Attacken und der Pokémon-Austausch nun in eine Warteschlange im Trainerkampf eingereiht, die am Ende einer Sofort-Attacke ausgeführt wird. Es gibt hier also keine Überlagerung von Sofort-Attacken mehr. Zudem wurden hier entsprechende Darstellungsfehler behoben.

Die nachfolgenden Attacken wurden verändert:

Vielender: Lade-Attacke (Käfer) verursacht mehr Schaden

Voltwechsel: Sofort-Attacke (Elektro) erzeugt schneller Energie und wird schneller aktiviert

(Neu) Flying Press: Lade-Attacke (Kampf), mehr ist noch nicht bekannt

Pokémon können neue Attacken lernen:

Honweisel lernen Zornklinge und Luftschnitt: Käfer-Flug-Kombiattacke, ideal für Typ von Honweisel Maskeregen lernen Blubbstrahl: Hilfreiche Wasser-Attacke gegen Feuer- und Gesteins-Pokémon Ampharos lernen Donnerschlag: Mächtige Elektro-Attacke für die Superliga und Hyperliga Lanturn lernen Funkensprung: Elektro-Attacke, die so stark wie entsprechende Wasser-Attacken sind Plusle und Minun lernen Strauchler: Pflanze-Attacke gegen Boden-Pokémon (gut in der Superliga)

Kanto-Pokémon werden stärker

Zum Abschluss gibt es hier noch einen kleinen Bonus für einige Kanto-Pokémon obendrauf. Wie Niantic erklärt, ändern sich die Attacken der Pokémon im Laufe der Zeit. Insbesondere bei den Kanto-Pokémon ist dies spürbar, weshalb sie nun ein paar alte Attacken zurückbringen. Diese altbekannten Attacken sind recht stark, weshalb ihr sie auf den Schirm haben solltet.