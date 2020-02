Pokémon Go - Valentinstagsevent bringt neue Pokémon und Shinys ins Spiel

Im Pokémon-Universum wird Valentinstag gefeiert. Neben rosanen Pokémon gibt es zudem ein paar neue Pokémon, die ihren Erstauftritt in „Pokémon Go“ feiern. Das Event hat insgesamt eine Menge zu bieten. Da dürfen Shiny-Pokémon natürlich nicht fehlen.

Niantic feiert in Pokémon Go das Fest der Liebe. Das jährliche Valentistag-Event kehrt heute zurück und damit zahlreiche temporäre Goodies für alle Spieler.

Der Valentinstag in Pokémon Go wird romantisch rosa!

Allem voran gibt es in der Wildnis, in Raid-Kämpfen, Eiern und sogar in Feldforschungsprojekten rosane Pokémon.

Das Gehör-Pokémon Ohrdoch und das Fürsorge-Pokémon Mamolida sollen zudem ihr Debüt in „Pokémon Go“ feiern. Falls ihr sie fangen möchtet, sucht sie in der Wildnis. Sie schlüpfen aus 7-Km-Eiern. Ihr solltet jedoch Vorsicht walten lassen, denn diese Pokémon sind außerordentlich selten!

Nach dem Event bleiben die beiden Pokémon im Spiel enthalten, allerdings werden sie auch dann nicht häufiger anzutreffen sein.

Mehr Boni für alle

Das Event bietet Lockmodule, die 6 Stunden anhalten. Obendrauf gibt es noch doppelte Fang-Bonbons. Die nachfolgenden Pokémon schlüpfen während des Events aus 7-Km-Eiern:

Schlurp Porygon Pii Fluffeluff Rabauz Kussilla Liebiskus Wonneira

Shiny-Power: Als kleine Überraschung gibt es Schillernde Chaneira und Schillernde Wonneira, die ebenfalls in den Eiern vorzufinden sind!

Im Shop könnt ihr gegen Echtgeld aktuell Valentinstag-Accessoires ergattern. Hier warten Schuhe, Ripped Jeans und ein Top mit Liebiskus – super stylisch an die Liebe angelehnt.

Aber wann endet das Event wieder? Falls ihr nun Sorge habt, dass ihr es heute nicht mehr schafft auf Pokémon-Jagd zu gehen, könnt ihr getrost aufatmen. Das Event geht nämlich noch bis zum 17. Februar 2020 deutscher Zeit. Es endet genauer gesagt um 10 Uhr morgens.

Und verpasst auf keinen Fall den Raid-Tag mit Schlurp, der am Samstag stattfindet. Am 15. Februar zwischen 14 und 17 Uhr solltet ihr also die Raids aus der Umgebung abklappern, um Schlurp der Stufe 4 zu bekämpfen. Das Pokémon wartet mit der Bodyslam-Attacke auf euch. 5 Raid-Pässe, die ihr während des Events erhaltet, sollten hier Abhilfe schaffen! Ach ja, und es gibt zu guter Letzt ein Schillerndes Schlurp! Da lohnt sich der Raid.