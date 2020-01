Pokémon Go - Tausch-Entwicklung fortan möglich, neue Einall-Pokémon bestätigt

Eines der allerersten Features aus der Pokémon-Welt findet nun Einzug in „Pokémon Go“. Die Tausch-Entwicklung wird fortan für ausgewählte Pokémon möglich sein. Zudem schaffen es schon bald neue Pokémon ins Spiel.

Niantic hat ein Update bezüglich Pokémon Go gepostet, das sich auf ein für das Spiel neues, aber fürs Franchise altbekanntes Features bezieht. Allem voran haben sie nun die Tausch-Entwicklung für die AR-App vorgestellt. Ein Feature, das die Pokémon-Spieler bereits aus der allerersten Edition kennen.

Pokémon Go Kumpel-Abenteuer ab heute für alle Spieler ab Level 2!

Tausch-Entwicklung vorgestellt

Ein Pokémon durch einen Tausch entwickeln, das geht fortan auch in „Pokémon Go“! Und dieser Vorgang wird euch hier sogar einen besonderen Bonus bieten. Denn ihr braucht keine Bonbons für ein Pokémon, das durch einen Tausch entwickelt wird.

Beachten müsst ihr im Endeffekt also nur, dass die Pokémon weniger Bonbons kosten, wenn ihr es durch einen Tausch entwickelt. Und das Gute ist, dass ihr sogar Pokémon, die ihr bereits in der Vergangenheit getauscht habt, nachträglich ohne Bonbons entwickeln könnt.

Darunter fallen unter anderem folgende Pokémon:

Kadabra -> Simsala

Maschok -> Machomei

Georok -> Geowaz

Alpollo -> Gengar

Zudem wissen wir nun, für welche Einall-Pokémon eine Tausch-Entwicklung möglich sein wird:

Sedimantur -> Brockoloss

Strepoli -> Meistagrif

Laukaps -> Cavalanzas

Schnuthelm -> Hydragil

Neue Pokémon aus der Einall-Region

Niantic hat parallel dazu neue Pokémon bestätigt, die bald in der Wildnis und in Raid-Kämpfen auftauchen oder gar aus Eiern schlüpfen. Dazu gehören folgende Pokémon, die wir euch in der Auflistung aufgeführt haben!

Neue Einall-Pokémon in der Wildnis:

Kiesling Schallquap Lithomith Unratütox Laukaps Wattzapf Schnuthelm und viele mehr!

Neue Einall-Pokémon aus Eiern:

2-km-Eier: Toxiped und Lithomith

5-km-Eier: Kiesling, Schallquap, Unratütox, Laukaps, Wattzapf und Schnuthelm

10-km-Eier: Praktibalk, Galapaflos, Flapteryx und Milza

Pokémon Go Shiny-Heatran, Lapras durch Feldforschungdurchbruch und mehr 2020

Zudem wird es noch Praktibalk geben. Dieses Pokémon wird in Raids der Stufe 1 auftauchen. Und um die Sache abzurunden, haben die Entwickler ein paar örtlich gebundene Pokémon verbaut.

Diese Pokémon erscheinen in der Wildnis, aber nur in bestimmten Teilen auf der Welt: