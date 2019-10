Pokémon Go - Spielerin getötet, nachdem sie einen Raubüberfall beobachtete

Im US-amerikanischen Albuquerque hat sich ein Unglück ereignet, das sich wohl am besten mit den Worten „zur falschen Zeit am falschen Ort“ beschreiben lässt. Das AR-Spiel „Pokémon Go“ spielte dabei keine unwesentliche Rolle.

Die 21-jährige Cayla Campos war „Pokémon Go“-Spielerin und begab sich auf die Jagd nach wilden Taschenmonstern. In der letzten Woche spielte sie die Augmented-Reality-App allerdings das letzte Mal.

Zeugin eines Raubüberfalls

Gemeinsam mit einem Freund machte sich Cayla am späten Abend noch einmal auf, um noch ein wenig Pokémon Go zu spielen. Dabei wurde sie allerdings Zeuge eines Raubüberfalls in ihrer unmittelbaren Nähe. Da die beiden Spieler währenddessen in ihrem Auto saßen, versuchten diese nach ihrer Beobachtung zu fliehen.

Die Täter wollten dies wohl verhindern, indem sie mehrere Schüsse auf das flüchtende Fahrzeug abgaben. Der Kugelhagel traf Cayla Campos am Hinterkopf und ließ sie in ein nahegelegenes Haus fahren. Kurze Zeit später erlag die junge Frau ihren massiven Schussverletzungen.

Ein Aufschrei in der Community

Nachdem dieser Vorfall bekannt wurde, wurde von vielen Spielern noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man sich stets vergewissern sollte, in einer sicheren Umgebung zu spielen. Als eine Warnung solle man Campos Tod sehen und es zum Anlass nehmen, lieber einmal mehr darüber nachzudenken, wo und wann man Niantics AR-Spiel startet.

Wir sprechen in jedem Fall unser Beileid für Familie und Freunde der verstorbenen Cayla Campos aus und hoffen, dass sich ein derart tragischer Vorfall kein zweites Mal ereignet und „Pokémon Go“-Spieler stets auf die Sicherheit ihrer Umgebung achten.

