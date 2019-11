Pokémon Go - Spezieller Community Day im Dezember dauert ein ganzes Wochenende

Das Jahr neigt sich dem Ende und deshalb haben Niantic und The Pokémon Company etwas ganz Besonderes für alle aktiven Spieler vorbereitet: ein Pokémon Day Extended, das ein ganzes Wochenende andauert!

Unzählige Pokémon wurden auch in diesem Jahr wieder in Pokémon Go gefangen. Doch noch ist das Jahr nicht vorbei. Im Dezember gibt es nochmal seitens der Entwickler einen kleinen Nachschlag obendrauf. Niantic bietet allen Fans einen Community Day, der jedoch länger andauert als die regulären Tage.

Viel mehr dürfen die Spieler also an einem ganzen Wochenende, einem Extended Community Day sozusagen, die Wildnis und ihre hiesige Umgebung unsicher machen. Es gibt zahlreiche Boni in der Zeit.

Community Day im Dezember

Wann startet und endet das Event? Ihr solltet euch Samstag, den 14. Dezember 2019 freihalten. Hier beginnt der Community Day um 9 Uhr und endet am gleichen Tag um 21 Uhr. Doch das ist es dann noch nicht gewesen. Am 15. Dezember wird sogleich der nächste Teil folgen. Hier gelten die gleichen Zeiten. Doch die Boni sind jeweils ein wenig anders.

Das bietet der erste Teil am Samstag:

Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

Pokémon, die in Raid-Kämpfen erscheinen: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel

Pokémon, die aus Eiern schlüpfen: Bisasam, Glumanda, Pikachu, Dratini, Karnimani, Voltilamm, Quiekel, Larvitar, Geckarbor, Flemmli, Bummelz und Kindwurm

Zudem gibt es Samstag von 11 Uhr bis 14 Uhr diverse Pokémon und Boni:

Pokémon, die noch häufiger in der Wildnis erscheinen: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Bummelz und Kindwurm

Boni: doppelter Fang-Sternenstaub, doppelte Fang-EP, halbierte Schlüpf-Distanz (wenn Eier in diesem Zeitfenster in die Ei-Brutmaschine gelegt werden)

Das bietet der zweite Teil am Sonntag:

Pokémon, die häufiger in der Wildnis erscheinen: Karnimani, Quiekel, Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Trasla, Bummelz, Knacklion, Kindwurm, Chelast und Panflam

Pokémon, die in Raid-Kämpfen erscheinen: Bisasam, Glumanda, Schiggy, Pikachu, Evoli, Dratini, Endivie, Feurigel, Voltilamm, Larvitar und Tanhel

Pokémon, die aus Eiern schlüpfen: Schiggy, Evoli, Endivie, Feurigel, Hydropi, Trasla, Knacklion, Tanhel, Chelast und Panflam

Zudem gibt es Samstag von 11 Uhr bis 14 Uhr diverse Pokémon und Boni:

Pokémon, die noch häufiger in der Wildnis erscheinen: Hydropi, Trasla, Knacklion, Chelast und Panflam

Boni: doppelter Fang-Sternenstaub, doppelte Fang-EP, halbierte Schlüpf-Distanz (wenn Eier in diesem Zeitfenster in die Ei-Brutmaschine gelegt werden)

Außerdem gibt es noch ein Special obendrauf. Von 9 Uhr (Samstag) bis einschließlich 21 Uhr (Sonntag) gibt es noch ein Sonderbonus. Event-Pokémon lernen hier exklusive Attacken der Community Days aus dem Jahre 2018 und 2019. Wenn ihr also ein Pokémon entwickelt, das an den jeweiligen Tagen im Fokus stand, erhaltet ihr die seltenen Attacken.