Pokémon Go - Das sind die stärksten Pokémon nach Werten

Es gibt so viele von ihnen in „Pokémon GO", aber welches Pokémon ist für den Kampf am besten geeignet? Hier findet ihre eine kurze Übersicht über die stärksten Pokémon, gruppiert nach ihren jeweiligen Werten.

Langsam aber sicher bewegen wir uns auf Generation 5 zu. Damit befinden sich demnächst mehr als 500 verschiedene Pokémon in Pokémon GO. Welche von ihnen sind also die Besten? Die Werte bei „Pokémon GO" können in Wettkampfpunkte, Angriff, Verteidigung sowie Ausdauer unterschieden werden. Die Wettkampfpunkte repräsentieren dabei das aggregierte Gesamtbild eines Pokémon. Nach den jeweiligen Werten ergeben sich demnach folgende Ergebnisse.

Wettkampfpunkte (WP)

Die Combat Power vermittelt ein Bild dessen, wie gut das Pokémon insgesamt ist. Es ist eine Zusammenfassung aller drei folgenden Individualwerte.

Letarking – 4.431

Mewtwo – 4.178

Groudon – 4.115

Kyogre – 4.115

Dialga – 4.038

Angriffswerte

Die Übersichten der Angriffswerte bezieht sich rein auf den numerischen Wert und bezieht nicht die jeweiligen Movesets der Pokémon ein.

Deoxys – 345

Mewtwo – 300

Rameidon – 295

Letarking – 290

Rayquaza – 284

Verteidigungswerte

Selbsterklärend definiert der Verteidigungswert die Robustheit eines Pokémons im Kampf.

Pottrott – 396

Lugia – 310

Regice – 309

Bollterus – 286

Registeel – 285

Ausdauer (KP)

Der HP-Wert repräsentiert allgemein, wie viele Trefferpunkte ein Pokémon einstecken kann. Die Verteidigungsstatistik spielt natürlich eine große Rolle bei der Bestimmung, wie lange ein Pokémon im Kampf standhalten kann - somit sollte nicht nur ein Wert betrachtet werden.

Heiteira – 496

Chaneira – 487

Woingenau – 382

Wailord – 347

Relaxo – 330

Am Ende bleibt festzuhalten, dass die Wettkampfpunkte der wahrscheinlich beste Indikator für die Spieler ist. Möchtet ihr euch jedoch auf einen der Individualwerte spezialisieren, könnt ihr oben die jeweils besten Pokémon ablesen. Die Liste beinhaltet alle Pokémon vor Veröffentlichung der 5. Generation in „Pokémon GO".