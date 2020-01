Pokémon Go - Shiny-Heatran, Lapras durch Feldforschungdurchbruch und mehr 2020

© The Pokémon Company/Nintendo

Niantic hat verkündet, was Anfang 2020 für „Pokémon Go“ folgt. Ihr dürft euch wieder auf zahlreiche Events freuen. Wir haben alles für euch in der Übersicht!

Ein neues Jahr, ein neues Pokémon-Glück! 2020 wird in Pokémon Go wieder fleißig geforscht und gefangen. Wenn ihr wissen möchtet, was Niantic für den Jahresstart plant, seid ihr hier genau richtig.

Allem voran gibt es folgende Events und Features:

Neue Team GO Rocket-Spezialforschungen Forschungsdurchbruch im Januar 2020: Lapras mit den Attacken Eissplitter und Eisstrahl Abenteuer-Sync-Schlüpfmarathon Heatran erscheint in Raid-Kämpfen Neue Einall-Pokémon in 2020

Spezialforschung, Forschungsdurchbruch und Abenteuer-Sync-Schlüpfmarathon

Allem voran gibt es eine neue Spezialforschung zu Team GO Rocket. Wenn ihr gegen Giovanni antretet, winkt ein Crypto-Lavados! Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen.

Der Forschungsdurchbruch bezieht sich in diesem Monat auf Lapras. Das ist also die ideale Gelegenheit, ein neues Lapras zu fangen. Die Pokémon verfügen sogar über spezielle Attacken: Eissplitter und Eisstrahl, die es sonst regulär nicht gibt!

Wenn ihr auf Abenteuerreise geht, solltet ihr hingegen eure Brutmaschinen aktivieren. Ab Donnerstag, den 2. Januar 2020 um 13 Uhr deutscher Zeit bis Donnerstag, den 16. Januar 2020 um 13 Uhr findet ein Abenteuer-Sync-Schlüpfmarathon statt. Hier gibt es zusätzlich Sternenstaub, Sonderbonbons und einen Einall-Stein, wenn ihr Distanzen zurücklegt. Zudem werdet ihr auf Pokémon mit Partyhüten treffen.

Neue Raids und Einall-Pokémon

Zudem werden die Raids ab Dienstag, den 7. Januar 2020 um 13 Uhr bis Dienstag, den 4. Februar 2020 um 13 Uhr von Heatran-Pokémon überrannt. Ein Shiny-Heatran kann zu dieser Zeit gefangen werden. Das Lavadom-Pokémon ist vom Typ Feuer und Stahl. Ihr solltet also Wasser- und Boden-Pokémon auspacken.

Zudem wird es 2020 neue Pokémon aus der Einall-Region geben. Hier ist zwar noch nicht bekannt, wann es so weit sein wird. Doch wenn es diesbezüglich Entwicklungen gibt, erfahrt ihr es bei uns! Wir wünschen euch auch in diesem Jahr entspannte und erfolgreiche Pokémon-Jagden.

