Pokémon Go - Schon bald könnt ihr euer Team wechseln

Die AR-App Pokémon Go wird ein neues Feature erhalten. Fortan können die Pokémon-Trainer einen Team-Wechsel vollziehen. Ihr könnt euer derzeitiges Team also in Zukunft verlassen.

Niantic hat ein neues Feature angekündigt. Schon bald soll es in Pokémon Go möglich sein, dass die Trainer ihr derzeitiges Team wechseln. Der sogenannte Team-Wechsel bringt ein neues Item ins Spiel, das Team-Medaillon.

Falls ihr es also leid seid, eure Zeit in Team Intuition, Team Weisheit oder Team Wagemut zu fristen, dann zieht doch einfach einen Wechsel in Erwägung?

Team-Wechsel schon bald!

Allzu lange müsst ihr auf das neue Feature nicht mehr warten. Niantic hat bestätigt, dass das Feature Team-Wechsel schon am 26. Februar 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit integriert wird.

Um einen Wechsel zu vollziehen, müsst ihr lediglich ein Team-Medaillon erwerben, das ihr im Item-Shop für 1000 Pokémünzen erwerben könnt.

Doch es gibt eine kleine Einschränkung mit auf den Weg, also solltet ihr genau überlegen, welchem Team ihr euch anschließen möchtet. Ihr könnt das Team-Medaillon nur einmal im Jahr, also alle 365 Tage kaufen und verwenden. Wenn ihr das Medaillon gekauft habt, dann könnt ihr es ganz einfach aus dem Rucksack heraus aktivieren und den Wechsel vollziehen.

Was meint ihr, werdet ihr einen Trainer-Wechsel vollziehen, um beispielsweise im selben Team zu sein wie eure Freunde? Schreibt es gerne unterhalb der News in die Kommentare.