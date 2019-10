Pokémon Go - Regigigas erscheint im EX-Raid und mit kostenpflichtigem Ticket als Forschungsbelohnung

Der November hält nochmal eine besondere Begegnung für alle Pokémon-Trainer bereit. Regigigas wird erstmals in der Welt von „Pokémon Go“ auftauchen und Niantic plant diesbezüglich einen ganz besonderes Event mit kostenpflichtigen Event-Tickets.

Wenn ihr bereits im Besitz von Regirock, Regice und Registeel in Pokémon Go seid, dann gibt es jetzt noch eine einzigartige Begegnung, die sich auf die drei legendären Pokémon bezieht. Niantic hat bestätigt, dass schon in Kürze das Kolossal-Pokémon Regigigas auftaucht. Wapnet euch also für den Kampf! Wir haben wie immer die wichtigsten Fakten für euch zusammengetragen.

Regigigas im EX-Raid: Grundlegende Infos

Wann startet das spezielle Event? Am Freitag, den 01. November 2019 um 13 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss. Das Event endet allerdings bereits wieder am 04. November 2019 um 13 Uhr deutscher Zeit. Allzu lange habt ihr also nicht Zeit, um Regigigas zu fangen.

Was muss ich wissen? Einige Pokémon erscheinen während des Events häufiger in der Wildnis. Hierbei handelt es sich um Kleinstein, Magnetilo, Quiekel, Stollunior und Seemops. Außerdem schlüpfen Aerodactyl, Pottrott, Sniebel, Panzaeron, Schneppke und Tanhel häufiger aus Eiern.

Gibt es Shiny-Pokémon? Bei diesem Event gibt es in der Tat einige Shiny. Darunter fallen Panzaeron, Regirock, Regice und Registeel, die ihr in ihren schillernden Formen fangen könnt.

Abenteuer-Event mit Spezialforschung: Eine kolossale Entdeckung

Eine neue Spezialforschung wartet auf alle Pokémon-Trainer: Eine kolossale Entdeckung! Um auf Regigigas zu treffen, könnt ihr ein Ticket kaufen. Der Kauf des Tickets gewährt euch Zugang zur neuen Spezialforschung und eine einzigartigen zeitlich begrenzten Event. Wenn ihr im Anschluss einige Aufgaben der Forschung erledigt, trefft ihr auf das kolossale Pokémon.

Wichtig ist, dass Regigigas erst danach in EX-Raids erscheint. Doch das kostenpflichtige Ticket hat auch etwas Gutes. So könnt ihr die Aufgaben überall auf der Welt ausführen und seid nicht örtlich gebunden. Ihr benötigt lediglich dieses Ticket.

Start und Ende: 02. November 2019 von 11 bis 19 Uhr

Das Ticket ermöglicht euch zudem die Boni der Medaille „Eine kolossale Entdeckung“, 10 kostenlose zusätzliche Raid-Pässe im Event-Zeitraum und einen Einall-Stein, Sinnoh-Stein sowieo eine exklusive Avatar-Pose wie auf dem nachfolgenden Bild.

© Niantic

Ticket und Spezialforschung kaufen

Was muss ich tun, um das Ticket für die Spezialforschung „Eine kolossale Entdeckung“ zu erhalten?

Pokémon Go am 02. November 2019 zwischen 11 und 19 Uhr öffnen. Im Shop auf Weitere Informationen klicken. Auf Kaufen klicken. Das Ticket für 7,99 US-Dollar (hier wohl 7,99 Euro) im Shop erwerben. Wichtig ist, dass ihr es nicht gegen PokéMünzen kaufen könnt! Wenn alles geklappt hat, wird es im Beutel angezeigt.

Die Tickets sind bis zum 02. November um 17 Uhr erhältlich und ihr solltet beachten, dass sie nicht erstattet werden. Außerdem solltet ihr euch vor Augen führen, dass ihr die Spezialforschung auch nach dem Event abschließen könnt. Ihr müsst euch jedoch im Event-Zeitraum einloggen, um diese Spezialforschung erst einmal zu erhalten. Das Ticket ist zudem nur in diesem Zeitraum erhältlich.