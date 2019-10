Pokémon Go - Ranked PvP soll nächstes Jahr erscheinen, die sogenannte Go Kampf-Liga

Die AR-App von Niantic soll im nächsten Jahr einen vollwertigen Ranked-Modus erhalten. Die Go Battle League kommt sogar mit einem Online-Matchmaking-System daher.

Seit geraumer Zeit können Spieler in Pokémon Go gegeneinander antreten. Die Trainer können gegen ihre Freunde kämpfen oder erst einmal die Stärke ihrer Pokémon im Test gegen die drei Arenaleiter der jeweiligen Teams im Vorfeld sicherstellen. Doch nun möchten die Entwickler noch einen Schritt weiter gehen.

Die Go Kampf-Liga kommt!

Niantic hat nun bestätigt, dass ein neuartiges PvP-System kommt, das den Namen Go Kampf-Liga (Go Battle League) trägt. Das ganze System soll ähnlich wie die Trainer-Kämpfe aufgebaut sein und bereits im frühen 2020 an den Start gehen. Sie schreiben:

„Wie die meisten Features von Pokémon GO soll auch die GO Kampf-Liga unsere Spieler dazu animieren, nach draußen zu gehen und die Welt mit Pokémon zu erkunden. Trainer können bestimmte Strecken zu Fuß zurücklegen und sich so den Beitritt zur GO Kampf-Liga sichern.“

Der Zugang der Spieler möchte sich also verdient werden, sodass sie schließlich in der Go Kampf-Liga gegen andere Spieler aus aller Welt antreten können. Dies geschehe schließlich über ein Online-Kampfsystem, in dem die Spieler eine Rangleiter erklimmen.

„Wir hoffen, dass das die Kämpfe in Pokémon Go kompetitiver und mehr Trainern zugänglich macht.“

Mehr Informationen zur Go Battle League wird es allerdings erst in der Zukunft geben, wenn sich der Release-Zeitpunkt des Features nähert. Unterdessen können die Spieler sich schon jetzt auf den nächsten Pokémon Go Community Day vorbereiten, der schillernde Panflam spawnen lässt.

