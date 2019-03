Pokémon Go - Raid-Wochenende mit Rayquaza bestätigt: Diese Konter müsst ihr einsetzen

Eine neue Herausforderung mit einem legendären Pokémon wartet auf alle Pokémon-Trainer von „Pokémon Go“. Das Pokémon Rayquaza wird schon bald im Raid zum Kampf bereitstehen. Wir haben euch die wichtigsten Infos und eine kleine Konterübersicht erstellt.

Erst kürzlich berichteten wir über das aktuelle Kampf-Pokémon-Event in Pokémon Go, das derzeit im vollen Gange ist. Und schon steht die nächste Überraschung ins Haus. Niantic plant ein weiteres Raid-Wochenende mit einem besonderen Pokémon. Die Trainer werden also schon in Kürze gegen das legendäre Pokémon Rayquaza antreten können!

Pokémon Go Neuer Fotomodus: Atemberaubende Bilder eurer gesammelten Pokémon schießen

Rayquaza in Arena-Kämpfen

Wann ist Rayquaza im Raid zugegen? Das legendäre Pokémon wird ab Freitag, den 15. März 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit bis Montag, den 18. März 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit anzutrefen sein.

Gibt es Besonderheiten? Derzeit sind keine besonderen Spezifikationen in Hinsicht auf den legendären Raid-Kampf bekannt. Aber das solltet ihr über Rayquaza wissen:

Typ: Drache und Flug Schwächen von Rayquaza: Eis x 2, Fee, Drache, Gestein Sofort-Attacken: Drachenrute, Luftschnitt Lade-Attacken: Wutanfall, Aero-Ass, Antik-Kraft

Welche Konter soll ich einsetzen gegen Rayquaza? Um bestmöglich vorbereitet zu sein, haben wir euch eine kleine Übersicht an möglichen Konter-Pokémon erstellt:

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Rossana mit Eisodem und Lawine

Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl

Porygon-Z mit Kraftreserver und Blizzard

Arktos mit Eisodem und Eisstrahl

Austos mit Eisodem und Lawine

Walraisa mit Eisodem und Blizzard

Bislang gibt es noch keine Information, ob ein Shiny-Rayquaza spawnen wird. Doch auch wenn sich Niantic mit diesem Hinweis bedeckt hält, muss das noch lange nichts heißen. In der Vergangenheit wurden des Öfteren Ankündigungen vorgenommen, wo eben jene Info ausblieb und am Ende gab es dann doch ein Shiny-Pokémon des speziellen Events zu sehen. Wir dürfen also gespannt sein.

Pokémon Go Legendäres Pokémon Dialga erscheint heute neu im Raid

Wir wünschen viel Erfolg beim Kampf in der Arena, mögen das Glück und eure stärksten Pokémon mit euch sein! Für mehr Gaming-News folgt PlayNation auf Facebook, Twitter und Instagram!