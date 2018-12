Pokémon Go - PvP-Kampf-Ligen richten sich nach WP der Pokémon

Die Great League, Ultra League und Master League in Pokémon Go werden ein WP-Limit bereithalten, dem die Pokémon unterliegen. So werden die Pokémon für die PvP-Ligen in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt.

Am vergangenen Freitag wurden die Trainer-Kämpfe in Pokémon Go angeteasert, die wohl schon in Kürze Einzug halten werden. Nun gibt es erste Infos zu den kommenden PvP-Ligen. Allem voran gibt es ein jeweiliges Limit, also eine Maximalgrenze, die euer Pokémon mitbringen darf, um sich für eine Liga zu qualifizieren.

PvP-Ligen mit WP-Limit

Falls ihr euch also für eine Liga einschreiben möchtet, dann solltet ihr aufpassen, dass eure Pokémon einen bestimmten WP-Wert nicht überschreiten. Aber wie sehen die Maximalgrenzen denn eigentlich aus? Nachfolgend erst einmal alle drei Ligen in der Übersicht:

Great League: Pokémon mit WP-Maximum bei 1500

Ultra League: Pokémon mit WP-Maximum bei 2500

Master League: Alle Pokémon dürfen teilnehmen

Durch diese Einteilung können Trainer mit unterschiedlichen Stärken oder einem bestimmten Fortschritt im Spiel an den Ligen teilnehmen. Für jedes Pokémon ist sozusagen etwas dabei. Neueinsteiger können sich erst einmal in der Great League versuchen, während die meisten Kämpfe wohl in der Ultra League ausgetragen werden, bevor es in der Master League ans Eingemachte mit den stärksten Pokémon geht.

Scheinbar dürfen die Trainer übrigens nur drei Pokémon für eine Liga auswählen und mit ihnen antreten. Pokemongohub hat erste Bilder bereitgestellt. Nachfolgend haben wir eine kleine Übersicht eingebunden: