Pokémon Go - Pokémon Day 2019: Festlichkeiten rund um die Kanto-Region angekündigt

Der Pokémon Day findet morgen statt. Doch schon am heutigen Abend beginnen die Festlichkeiten in Pokémon Go. Alles dreht sich um die Kanto-Region, sogar schillernde Rattfratz und Taubsi sind zugegen.

In diesem Jahr feiern die Kollegen von Niantic wieder den Pokémon Day in Pokémon Go, der wie jedes Jahr am 27. Februar 2019 stattfindet. Zur Feier des Pokémon Day 2019 gibt es das eine oder andere Goodie für alle Spieler.

Pokémon Day 2019

Aber warum wird der Pokémon Day eigentlich gefeiert? Allem voran dreht sich der Pokémon Day um die Veröffentlichung der ersten Pokémon-Videospiele, die 1996 das Licht der Welt erblickten. Deshalb konzentriert sich in Pokémon Go zu dieser Zeit auch alles auf die Kanto-Region.

Was für Besonderheiten bietet der Pokémon Day? Alle Trainer werden zu diesen Tagen auf Pokémon aus der Kanto-Region treffen, die mit vermehrter Häufigkeit in der Wildnis auftreten werden. Außerdem wird es Pokémon aus der Kanto-Region in Raid-Kämpfen anzutreffen geben.

Welche Extras gibt es? Pikachu und Evoli tragen zu dieser besonderen Zeit Blumenkränze. Ihr könnt sie mit diesem besonderen Outfit im Freien oder in Feldforschungen vorfinden.

Wird es Shiny-Pokémon geben? Ja, zur Feier des Tages werden die Kollegen von Niantic Shiny-Rattfratz und Shiny-Taubsi spawnen lassen.

Wann wird der Pokémon Day und der spezielle Event stattfinden? Der Pokémon Day wird wie eingangs erwähnt am 27. Februar 2019 stattfinden. Doch die Festlichkeiten in Pokémon Go werden vom 26. Februar 2019 (22 Uhr deutscher Zeit) bis zum 28. Februar 2019 (22 Uhr deutscher Zeit) abgehalten. Wir wünschen allen Trainern viel Spaß!