Pokémon Go - Perlu kommt mit neuer Feldforschung!

Diesen Samstag werdet ihr Perlu erstmals in Pokémon Go fangen können. Im Rahmen einer brandneuen Feldforschung erhaltet ihr die Chance, das bislang nicht erhältliche Pokémon zu erhalten. Wir verraten euch, was ihr beachten müsst und wie ihr an die Weiterentwicklungen kommt.

Am Wochenende wird in Pokémon Go kurz nach dem beendeten Community Day ein weiteres Event stattfinden! Für kurze Zeit bekommen Spieler die Möglichkeit, sich das bislang nicht erhältliche Perlu erstmals zu schnappen.

Wer am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr deutscher Zeit einen PokéStop dreht, kann eine Feldforschung erhalten, die euch als Belohnung eine Begegnung mit Perlu verschafft. Es dürfte die ideale Möglichkeit sein, um eine Menge Perlu in kurzer Zeit zu fangen.

Das müsst ihr zum Perlu-Event wissen

Im Rahmen des Events erhaltet ihr zudem die doppelte Menge Sternenstaub beim Fangen eines Wasser-Pokémon. Diese erscheine des Weiteren mit vermehrter Häufigkeit, sodass ihr mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Monster wie Wailmer oder Krabby stoßen werdet.

Spieler können das Perlu übrigens in Aalabyss oder Saganabyss weiterentwickeln. Allerdings verläuft die Kreuz-Entwicklung zufällig, sodass ihr im Vorfeld nicht wisst, welches der beiden Pokémon ihr bekommt. Stellt euch also darauf eine, eine ganze Menge Perlu-Bonbons durch Einsatz von Sananabeeren zu sammeln.

Solltet ihr zum Zeitpunkt des Events keine Zeit haben, müsst ihr euch keine Sorgen machen: Perlu wird im Anschluss auch in der Wildnis auftauchen, wenn auch deutlich seltener.

