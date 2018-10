Pokémon Go - Ninjatom kommt per Feldforschung im November

Im November kann in Pokémon Go erstmals Ninjatom gefangen werden. Spieler können es als Belohung für das Erfüllen von Feldforschungen erhalten. Zudem kann erstmals ein Shiny-Raupy gefangen werden.

Es ist eines der eigenartigsten Monster im Pokémon-Universum und ab November erstmals auch in Pokémon Go verfügbar: Das Käfer- und Geist-Pokémon Ninjatom bekommt ihr im nächsten Monat als Belohnung für den Forschungsdurchbruch.

Wenn ihr an sieben unterschiedlichen Tagen Feldforschungen durchgeführt habt, dann erzielt ihr diesen Durchbruch. Löst ihr die Belohung ab dem 01. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit ein, trefft ihr auf ein wildes Ninjatom.

Ninjatom ist ein besonderes Pokémon

Ninjatom ist in den Hauptspielen dank seiner einzigartigen Evolution ein ganz besonderes Pokémon. Die erste Stufe Nincada kann ab Level 20 in ein Ninjask weiterentwickelt werden, doch verfügt ihr über einen freien Platz im Team sowie einen Pokéball im Inventar, entsteht zusätzlich noch Ninjatom. So erhaltet ihr aus einem Nincada gleich zwei unterschiedliche Pokémon.

Ninjatom verfügt zudem gerade einmal über 1 Lebenspunkt, hält also kaum einen Treffer aus. Allerdings sorgt seine Fähigkeit Wunderwache dafür, dass nur sehr effektive Attacken Schaden verursachen. Das es sich hierbei allerdings um ein Käfer- und Geist-Pokémon handelt, verfügt es über insgesamt fünf Schwächen: Geist, Unlicht, Flug, Gestein und Feuer.

Was ist mit Nincada und Ninjask?

Unklar ist, ob neben Ninjatom auch Nincada und Ninjask fangbar sein werden, zum Beispiel als Belohnung für eine reguläre Feldforschung. So oder so bleibt abzuwarten, wie die besondere Art der Entwicklung im regulären Spielverlauf umgesetzt wird.

Im gesamten November werdet ihr übrigens zusätzliche Feldforschungen von PokéStops erhalten, die sich auf Käfer-Pokémon beziehen. Zudem bekommt ihr erstmals die Möglichkeit, mit Glück auf ein Shiny-Raupy zu treffen.

