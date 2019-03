Pokémon Go - Niantic testet die legendäre Mittagspause

Die Kollegen von Niantic haben sich etwas Neues für „Pokémon Go“ ausgedacht. Sie wollen die „Legendäre Mittagspause“ etablieren. Ein Event, das im wöchentlichen Rhythmus stattfinden soll.

Niantic versorgt die Spieler von Pokémon Go hin und wieder mit neuen Updates. Erst kürzlich haben sie den neuen Fotomodus veröffentlicht und nun gibt es eine weitere Neuerung, die jedoch vorerst getestet wird.

Pokémon Go Legendäres Pokémon Dialga erscheint heute neu im Raid

Legendäre Mittagspause

Niantic möchte, dass sich die Pokémon-Trainer in ihrer Mittagspause versammeln und raiden gehen. Deshalb testen sie ein neues Event, das „Legendäre Mittagspause“ lautet. Wie das genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Aber es gibt schon einige Rahmendaten.

Es wird sich um Raid-Kämpfe handeln, die am entsprechenden Tag zwischen 12 und 13 Uhr in der jeweiligen Zeitzone abgehalten werden. So sollen Spieler mit Freunden, Mitarbeitern oder Klassenkameraden zusammenspielen können. Der erste Raid wird am 13. März 2019 abgehalten und während des Events finden dann wiederum mehr Raid-Kämpfe statt.

Niantich möchte dieses Event im wöchentlichen Rhythmus abhalten, doch das war es dann auch schon mit den Infos.

Es liegt nahe, dass in der legendären Mittagspause auch legendäre Pokémon anwesend sein werden. Aber wen es hier genau trifft, bleibt abzuwarten.

Doch vergesst auf keinen Fall an diesem Wochenende auf die große Jagd nach Rayquaza zu gehen, denn das schlangenartige Pokémon ist nur jetzt und bis einschließlich Montag in Raid-Kämpfen zugegen. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über Rayquaza wissen müsst:

Pokémon Go Raid-Wochenende mit Rayquaza bestätigt: Diese Konter müsst ihr einsetzen