Pokémon Go - Niantic-CEO meint, Spiel soll eines Tages wie im ersten Trailer funktionieren

Niantic-Chef verfolgt ein Langzeitziel mit Pokémon Go. Die AR-App soll eines Tages so fungieren wie im anfänglichen Teaser-Trailer. Zudem soll Pokémon Go ein ständiger Begleiter im Alltag werden und das nicht nur in der Freizeit.

Wenn es nach Niantic geht, soll Pokémon Go eines Tages so ausschauen, wie es im allerersten Trailer angedeutet wurde. Ihrer Vision zufolge soll der Titel ein fester Bestandteil im Alltag der User sein und das auch bleiben.

Pokémon Go Das ist die nächste Entwicklungsstufe von Meltan

Der Teaser-Trailer hat zu Beginn ganz schön viel Input geliefert und für Furore gesorgt. So waren im Trailer umfangreiche Features zu sehen, die es zum großen Teil bis heute nicht gibt. Nicht einmal Kämpfe zwischen Trainern sind im Spiel möglich, obgleich dies wohl ein essenzieller Bestandteil der Pokémon-Reihe sein dürfte.

Niantic-CEO von John Hanke hat sich nun in Orlando auf der Samsung Developer Conference zum Thema Langzeitziel ausgesprochen. So gibt er gegenüber der Webseite Venture Beat zu verstehen, dass mit der Hilfe neuester Technik ein weiterer Schritt in Richtung Release-Trailer gemacht werden könnte. Dazu zählen unter anderem die 5G-Netzwerke, eine verbesserte KI und insgesamt bessere Hardware. Am liebsten solle die App die User die ganze Zeit begleiten, ein Teil des Lebens werden und nicht nur in der Freizeit hier und da geöffnet werden.

Adventure-Sync und mehr Features

Die Aussagen John Hanke gehen noch nicht allzu sehr ins Detail, allerdings könnten uns bald neben dem Adventure-Sync noch weitere technische Upgrades erwarten, die der Quality-of-Life zugutekommen.

Das Adventure-Sync ist bereits erschienen und ermöglicht es den Trainern Kilometer zu sammeln, ohne dass sie die eigentliche App auf dem Bildschirm aktiv haben. Solange sich euer Smartphone also in der Hose befindet, werden die gelaufenen Kilometer eurem Konto gutgeschrieben. Solch ein Feature haben sich die Trainer lange Zeit vergebens gewünscht. Als nächstes folgen wohl die Kämpfe in Pokémon Go zwischen Trainern. Das soll allerdings erst in 2019 möglich sein.

Pokémon Go Abenteuer-Modus zählt Fortschritt im Hintergrund, so sieht er aus!

Und so sah der erste Trailer zu Pokémon Go aus: