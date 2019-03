Pokémon Go - Neues Pflanzen-Event bestätigt, Lunastein und Sonnfel tauschen die Plätze!

Pflanzen-Pokémon stehen im Fokus des neuen Events von Pokémon Go. Myrapla, Owei und mehr spawnen mit vermehrter Häufigkeit, während zwei neue Attacken ins Spiel finden und Sonnfell und Lunastein die Plätze in den Hemisphären tauschen.

Niantic hält ein neues Event in Pokémon Go ab, bei dem Pflanzen-Pokémon in den Fokus rücken. Falls ihr noch kein Giflor habt oder andere Pflanzen-Pokémon sucht, dann könnte die Feier zum kommenden Äquinoktium (die Tag-und-Nacht-Gleiche) genau das Richtige für euch sein.

Feiert das Äquinoktium!

Die Entwickler haben sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Da die nördliche Hemisphäre den Frühlingsanfang entgegenblickt, wird es schon bald ein paar Pflanzen-Pokémon geben, die mit vermehrter Häufigkeit spawnen. Wir haben die wichtigsten Infos für euch!

Wann findet das Event statt? Schon bald, denn morgen geht es bereits los. Am 19. März 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss und am 26. März 2019 um 22 Uhr ist es wieder vorbei.

Welche Pokémon kann ich fangen? Allem voran könnt ihr Myrapla fangen und daraus Duflor oder Giflor entwickeln. Doch Owei ist auch zugegen und lässt sich zu Kokowei entwickeln. Und falls ihr noch kein Sonnkern habt, dann fangt es und sammelt genug Bonbons für ein Sonnflora! Zum Abschluss gibt es noch Knilz und somit Kapilz, doch es gibt noch eine zusätzliche Überraschung.

Lunastein und Sonnfel wechseln zur Feier des Tages die Hemisphären. Nach dem Event bleiben sie an den jeweiligen Orten bestehen.

In den Arenen könnt ihr zudem Pflanzen-Pokémon herausfordern, während spezielle Feldforschungsaufgaben für Pflanzen-Pokémon geplant sind.

Zwei neue Attacken

Doch damit nicht genug, werden noch zwei neue Aufgaben implementiert, die ihr nachfolgenden Pokémon beibringen könnt.

Säurespeier: Arbok, Sarzenia, Tentoxa, Sleimok, Alola-Sleimok, Morlord, Baldorfish, Octillery und Schlukwech.

Grasmixer: Sarzenia und Tengulist