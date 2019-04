Pokémon Go - Neues Ei-Spektakel-Event mit Shiny-Haspiror angekündigt

Ein neues Event steht vor der Tür, Niantic bringt das Pokémon-Ei-Spektakel zurück nach Pokémon Go. Wir verraten euch alle Details, die ihr beim Ausbrüten der Eier in dieser Zeit beachten müsst. Und so viel vorab, es wartet ein besonderes Shiny-Pokémon - Shiny-Haspiror!

Die Spieler von Pokémon Go haben abermals Grund zur Freude, denn Niantic weiß mit den regelmäßigen Events zu überzeugen. Im April kehrt das Pokémon-Ei-Spektakel zurück, das ein paar besondere Spezifikationen am Spiel vornimmt in der Eventzeit. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Pokémon Go Deoxys in der Verteidigungsform schon bald im EX-Raid, diese Konter braucht ihr!

Pokémon-Ei-Spektakel

Was bietet das Pokémon-Ei-Spektakel? Allem voran wird sich alles um die Eier drehen, die ihr in Pokémon Go ausbrüten könnt. Doch selbstverständlich gibt es hier ein paar besondere Faktoren. Das heißt, es schlüpfen in der Zeit andere Pokémon aus den 2-Km-Eiern als sonst.

Welche Pokémon können schlüpfen? Im Mittelpunkt stehen Pichu, Kussilla und Magby, die aus den 2-Km-Eiern schlüpfen können. Doch es könnte sogar sein, dass ihr ein Haspiror in der schillernden Version vorfindet. Drückt also die Daumen, dass ihr ein Shiny-Haspiror erhaltet! Doch es sollen zudem "andere Pokémon" aus den Eiern schlüpfen. Wir dürfen also gespannt sein.

Welche weiteren Boni gibt es noch? Als besonderen Anreiz zum Spielen gibt es in dieser Zeit die doppelte Menge Bonbons für das Ausbrüten von Eiern, doppelte Brutmaschinen-Geschwindigkeit und Glücks-Eier bleiben doppelt so lang wirksam.

Was sagen die Feldforschungen? Auch hier wird es ein paar Specials geben. Denn die Feldforschungen werden zu dieser Zeit an das Event angepasst. Ihr erhaltet also spezielle Feldforschungsaufgaben, die speziell auf Eier ausgerichtet sind. Sie sind nur während des Zeitraums des Events erhältlich.

Pokémon Go Wie werde ich zum Glücks-Freund und wie viel kosten die neuen Avatar-Posen?

Wann wird das Pokémon-Ei-Spektakel stattfinden? Obgleich auf der deutschen Webseite 2. April 2019 (22 Uhr) angegeben ist, gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um einen Fehler handelt. Das Event wird aller Voraussicht nach am 16. April 2019 (22 Uhr deutscher Zeit) starten und am 23. April 2019 (22 Uhr) enden, wie die internationale Sparte bestätigt.