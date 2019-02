Pokémon Go - Neuer Fotomodus: Atemberaubende Bilder eurer gesammelten Pokémon schießen

Niantic veröffentlicht einen neuen Fotomodus, der das AR-Plus-Feature bestmöglich ausnutzt. Damit könnt ihr Bilder aller Pokémon schießen, die sich bereits in eurem Besitz befinden.

Der vielseits beliebte AR-Mobile-Titel Pokemon Go erhält ein neues Feature, das sogenannte GO Snapshot. Mit diesem besonderen Fotomodus könnt ihr nicht nur Bilder von Pokémon in freier Wildbahn machen, sondern zudem alle Pokémon knipsen, die sich bereits in eurem Besitz befinden.

Fotomodus trifft auf AR-Plus-Feature

Der neue Fotomodus nutzt dabei das AR-Plus-Feature, das bereits Ende 2017 implementiert wurde, um die Pokémon lebendig in Szene zu setzen.

Der Fotomodus kann aktiviert werden, wenn ihr euch auf einem Pokémon im Inventar befindet (Bericht eines Pokémon) oder alternativ über die Kamera in eurem Rucksack, in dem sich eure Items befinden.

Hier müsst ihr lediglich ein Pokémon auswählen und den Bildschirm anklicken, um den Pokéball mit eurem Pokémon auf einen bestimmten Platz in eurer Umgebung zu werfen. Nach dem Aufprall des Pokéballs öffnet er sich im Anschluss und das Pokémon befindet sich dann für das Foto an der entsprechenden Stelle. Das Schöne ist zudem, dass ihr euch dann um das Pokémon herumbewegen könnt, um es bestmöglich zu fotografieren. Das nenne ich mal einen Fotomodus!

Einen kleinen Tipp gibt es noch mit auf den Weg. Falls euch das Pokémon nicht anschaut, dann bewegt euch ein wenig um das Pokémon herum und tippt es auf den Bildschirm an. Im Anschluss dürft ihr euch wieder über dessen Aufmerksamkeit freuen.

Via Social-Media-Feature könnt ihr eure Pokémon-Bilder teilen, vorzugsweise mit dem Hashtag #GOsnapshot, sodass andere Trainer eure Bilder sehen können. Und nicht vergessen, dass der nächste Community-Tag schon am kommenden Samstag stattfindet. Hier haben wir alle Infos für euch:

