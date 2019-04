Pokémon Go - Neuer Community Day mit Shiny-Flemmli und mehr

Der AR-Mobile-Titel „Pokémon Go“ wird im kommenden Monat einen neuen Community Day erhalten. Das besondere Event rückt Flemmli in den Mittelpunkt. Mit etwas Glück könnt ihr sogar ein Shiny-Flemmli fangen und es zu einem Shiny-Lohgock entwickeln.

Es vergeht kaum eine Woche, in der Niantic nichts zu verkünden hat in Hinsicht auf Pokémon Go. Aktuell wurde ein neuer Community Day bestätigt, der sich voll und ganz auf das Starter-Pokémon aus der 3. Generation (Hoenn-Region) bezieht - Flemmli. Wir haben für euch die wichtigsten Fragen geklärt.

Flemmli im Community Day (Mai)

Welche besonderen Pokémon gibt es beim Community Day? Allem voran dreht sich alles um Flemmli. Das heißt, euch werden Flemmli mit vermehrter Häufigkeit in der Wildnis begegnen. Obendrauf gibt es noch die Möglichkeit, dass ein Shiny-Flemmli erscheint. Ihr könntet also darauf bauen, ein Flemmli-Jungglut und ein Shiny-Lohgock zu entwickeln, falls ihr schon ein reguläres Lohgock besitzt!

Gibt es neue Attacken? Wenn ihr Lohgock während des Events (oder bis zu einer Stunde danach) entwickelt, dann wird euer Lohgock über eine spezielle (noch unangekündigte) Attacke verfügen.

Welche Features wird es noch obendrauf geben? Wie bei jedem Event erwarten euch Lockmodule, die drei Stunden andauern werden. Außerdem gibt es dreifachen Sternenstaub.

Wann wird das Event zu „Pokémon Go“ starten? Falls ihr nun voller Vorfreude dem nächsten Community Day entgegenblickt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Event findet am 19. Mai 2019 statt. Es wird um 15 Uhr beginnen und um 18 Uhr deutscher Zeit enden. Wir wünschen viel Erfolg auf der Suche nach Pokémon!