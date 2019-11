Pokémon Go - Neuer AR-Live-Multiplayer geplant, wirft zwei Spieler in eine AR-Umgebung

Eine neue Technik, die von einer KI unterstützt wird, soll aus Kameraaufnahmen 3D-Umgebungsdaten für „Pokémon Go“ erstellen. Dadurch werden Pokémon in der Zukunft realistischer in der Augmented Reality dargestellt und passend dazu wird es noch ein ganz neues Multiplayer-Feature geben, das Buddy Adventure.

Niantic arbeitet an einem neuen Feature für Pokémon Go, das sich derzeit noch in der Testphase befindet. Sie haben ein Live-Multiplayer-Feature angekündigt, das den Namen Buddy Aventure trägt. Es soll irgendwann in den nächsten Monaten veröffentlicht werden und auf einer neuen AR-Technik basieren, an der sie schon seit geraumer Zeit arbeiten. Kurz gesagt hilft eine KI, dreidimensionale Umgebungsdaten zu erstellen, die das Spiel dann besser als die aktuelle Technik verwertet. Das führt wiederum zu ganz neuen Möglichkeiten.

Was macht das Buddy Adventure? Im Grunde verbindet die neue AR-Technologie zwei verschiedene Geräte miteinander, um interaktive AR-Objekte zu erschaffen, die zeitgleich auf beiden Geräten angezeigt werden. So können zwei „Pokémon Go“-Spieler zum Beispiel die gleichen AR-Objekte sehen, wenn die User durch ihre Android- oder iOS-Kameras schauen – es ist sozusagen eine Shared-AR-Technologie.

Geteilte AR-Umgebung

Sogar eure Pokémon-Kumpel sollen innerhalb eines Workframes existieren können, sodass eure Mitspieler mit eurem Pokémon-Kumpel interagieren können. Ebenso könntet ihr zum Beispiel ein Foto mit eurem Buddy machen. Insgesamt werden also viele Möglichkeiten geboten, wenn sich zwei Spieler den gleichen AR-Space teilen.

Wichtig ist zudem, dass das Kumpel-Abenteuer plattformübergreifend fungiert. Heißt also, dass es am Ende egal ist, ob ihr ein iOS- oder Android-Gerät habt. Ihr könnt trotzdem zusammenspielen.

Die neuartige Technik stellt Niantic hier in diesem Video vor, die dann noch weiterentwickelt wird: