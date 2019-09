Pokémon Go - Neue Pokémon aus der Einall-Region erweitern künftig eure Sammlung

Vor über drei Jahren begann die „Pokémon GO“-Reise mit den Pokémon der Kanto-Region, die wir in kleine Bälle einpferchten und in den Kampf schickten. Bis heute folgten hunderte Pokémon aus weiteren Regionen und nun gibt es bald weiteres Futter für den Pokédex. Mit der Einall-Region kommen bald neue Taschenmonster hinzu, die es zu zähmen gilt.

Die ersten Pokémon, die wir in allen möglichen Alltagssituationen und an vielfältigen Orten vorfanden und einfingen, stammten aus den Regionen Kanto, Johto, Hoenn und Sinnoh. Niantic Inc. und The Pokémon Company stellen nun weitere Taschenmonster vor, die der Pokédex bei Pokémon GO ergänzen werden.

In Kürze heißt es Pokébälle bereithalten und Ausschau nach den Taschenmonstern aus den Spielen „Schwarze Edition“ und „Weiße Edition“ zu halten. Künftig werden Serpifeu, Floink, Ottaro, Nagelotz, Yorkleff, Felilou, Dusselgurr und Elezeba ebenfalls in der Wildnis erscheinen.

Neue Raid-Herausforderungen und ein praktischer Stein

Wenn euch einfaches Jagen zu langweilig ist, könnt ihr euch Raids stellen. Hier stehen ebenfalls neue Pokémon bereit, die ihr herausfordern könnt. Mit Glück und Können habt ihr dann die Möglichkeit, Yorkleff, Nagelotz und Klikk zu schlagen. Klikk ist da was Besonderes, denn dieses Pokémon wurde bisher nicht in der Wildnis gesichtet.

Die Taschenmonster aus der Einall-Region bringen zusätzlich etwas mit. Der Einall-Stein wird in Pokémon GO eingeführt. Dieses schwarz-weiße Entwicklungs-Item ermöglicht die Entwicklung bestimmter Taschenmonster. Das Item erhält man durch Forschungsdurchbrüche.