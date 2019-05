Pokémon Go - Neue Lockmodule angekündigt, weitere Sinnoh-Pokémon verfügbar

© Niantic / The Pokémon Company

© Niantic / The Pokémon Company

Niantic hat für „Pokémon Go“ neue Formen der Lockmodule angekündigt. Außerdem erscheinen in Kürze weitere Pokémon der vierten Generation in freier Natur.

Die vierte Generation der Taschenmonster bietet so viel Potenzial, das jetzt endlich weiter erforscht wird. Niantic hat im Zuge dessen einige neue Funktionen in Pokémon Go angekündigt.

Den Anfang machen drei neue Lockmodule, die entweder im Shop gekauft oder durch Spezialforschungen verdient werden können. Diese Module locken ganz bestimmte Pokémon an, die auf eines von drei Habitaten positiv reagieren: Gletscher, Moos und Magnet. Daraus ergeben sich folgende Neuerungen:

Die Lockmodule locken sowohl lokale Pokémon als auch Pokémon, die zum Typ des Lockmoduls passen, an.

Gletscher-Lockmodule locken Pokémon an, die die Kälte lieben, zum Beispiel Pokémon vom Typ Wasser und Eis.

Moos-Lockmodule locken Pokémon an, die sich im Grünen tummeln, zum Beispiel Pokémon vom Typ Käfer, Pflanze und Gift.

Magnet-Lockmodule locken Pokémon an, die von elektromagnetischen Wellen angezogen werden, zum Beispiel Pokémon vom Typ Elektro, Stahl und Gestein.

Wenn Trainer sich in der Nähe eines PokéStop mit einem aktiven Lockmodul des entsprechenden Typs befinden und sie die Fotoscheibe drehen, können Magneton und Nasgnet entwickelt werden und die Entwicklung von Evoli in Folipurba oder Glaziola ist möglich.

Im Bericht der Pokémon könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mit diesen Entwicklungen fortfahren möchtet.

Neue Attacke, neue Monster

Auch abseits der Lockmodule dürfen sich Spieler über Neuerungen freuen. So wird die Boden-Attacke Erdkräfte verfügbar gemacht und kann von Pokémon wie Lepumentas, Aerodactyl, Nidoqueen oder Nidoking erlernt werden. Die Attacke senkt in Trainerkämpfen die Verteidigung eures Gegners.

Außerdem erscheinen ab sofort weitere Pokémon aus der vierten Generation. Mit dabei sind beispielsweise Kikugi, Kaumalat und Hippopotas. Sie können entweder in der Wildnis angetroffen oder aus Eiern erhalten werden.