Pokémon Go - Nächstes Update bringt Meltan, Sinnoh-Stein und mehr!

Dataminer haben sich das nächste Update zu Pokémon Go angeschaut und haben einige Dinge herausgefunden, die vor der digitalen Pokémon-Tür stehen. Es wird unter anderem ein Sinnoh-Stein mit dem nächsten Update integriert, während Meltan und Melmetal integriert werden.

Ein neues Update zu Pokémon Go steht offensichtlich schon in den Startlöchern. Niantic veröffentlicht das Update mit der Version 0.127.1 für Android, das schon jetzt indirekt einsehbar ist. Dataminer haben sich die APK-Datei angeschaut und ein paar Details herausgefunden, die wir euch nachfolgend zusammengefasst haben.

Pokémon Go Abenteuer-Modus zählt Fortschritt im Hintergrund, so sieht er aus!

Neues Event, neue Pokémon und mehr!

Die ersten Hinweise beziehen sich auf das neue Pokémon Meltan und dessen Entwicklungsstufe Melmetal, die sich im Code befinden sollen. Die Entwicklung zu Melmetal kostet die Trainer ganze 400 Meltan-Bonbons. Die Pokémon werden aller Voraussicht nach pünktlich am 16. November 2018 freigeschaltet, passend zum Release von Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli. Aus den Daten lässt sich zudem die Pokédex-Nummer der beiden Pokémon entnehmen, die scheinbar Nummer 808 und Nummer 809 tragen.

''.V0808_FAMILY_MELTAN

.V0808_POKEMON_MELTAN

.V0809_POKEMON_MELMETAL''

Und nun wurde anhand der Daten auch nochmal die sogenannte Wunderbox bestätigt, die ählich wie Rauch Pokémon anlockt - allerdings nur Meltan. Wichtig ist hierbei, dass die Wunderbox nur einmal die Woche zur Verfügung steht. Sie kann zwischen Pokémon Go und Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli verschickt werden.

Und so richtig spannend wird es zudem mit dem sogenannten Sinnoh-Stein, mit denen einige Pokémon in Pokémon Go aus der Generation 1 bis 3 zu einem Pokémon aus Generation 4 entwickelt werden können.

Pokémon Go Niantic-CEO meint, Spiel soll eines Tages wie im ersten Trailer funktionieren

Zum erwähnten Event, das noch im November stattfinden soll, gibt es bisher noch keine genauen Infos. Ihr könnt allerdings bald eure Freunde via Facebook einladen, doch das Feature ist noch nicht final. Es wird also stetig an neuen Elementen gewerkelt. Am Ende steht natürlich die große Verbindung zwischen den beiden Games im Fokus, fortan könnt ihr Pokémon zwischen Pokémon Go und Pokémon Let's Go hin- und hertransferieren.