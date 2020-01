Pokémon Go - Mondneujahr: Shiny-Garados spawnt in der Wildnis, Flampion neu im Spiel

Niantic feiert das Mondjahr und somit das aktuelle Jahr der Ratte. Hier gibt es einige Annehmlichkeiten für die Spieler von „Pokémon Go“ wie rote Pokémon in der Wildnis. Darunter fällt ein ganz besonderes Shiny-Pokémon, das in dieser Zeit spawnt.

Wie in jedem Jahr gibt es in Pokémon Go eine Festlichkeit, die dem Mondneujahr gewidmet ist. Dieses Jahr stehen rote Pokémon im Mittelpunkt und ein Pokémon, das es zuvor noch nicht in „Pokémon Go“ gegeben hat, wird Einzug ins Spiel halten: Flampion!

Pokémon Go Tausch-Entwicklung fortan möglich, neue Einall-Pokémon bestätigt

Der neue Mondzyklus bewirkt, dass es mehr rote Pokémon in der Wildnis geben wird. Doch es gibt im Rahmen der Festlichkeiten noch mehr Goodies. Nachfolgend haben wir eine kleine Übersicht für euch vorbereitet, worauf ihr euch genau freuen dürft:

Rote Pokémon spawnen häufiger in der Wildnis: Dazu zählen Glutexo, Vulpix, Parasek, Voltobal, Rossana, Magmar, Karpador, Flamara, Schneckmag, Waumpel, Krebscorps, Zirpurze und Tarnpignon. Schillerndes Garados: Ihr habt richtig gehört! Das rothäutige Garados spawnt neben den regulären Garados ebenfalls in dieser Zeit in der Wildnis. Flampion in 7-Km-Eiern: Die 7-Km-Eier werden in dieser Zeit rote Pokémon hervorbringen, darunter Flampion oder gar Tarnpignon.

Ein paar extra Boni gefällig?

Niantic weist zudem auf ein paar besondere Boni hin. Zum einen gibt es hier Sonderbonbons aus Geschenken und auf der anderen Seite lohnt sich die Interaktion mit Freunden, da ihr hier schnell zu Glücks-Freunden werden könnt. Abschließend solltet ihr außerdem Pokémon tauschen, denn die Wahrscheinlichkeit auf Glücks-Pokémon ist in der Event-Zeit höher.

Aber wann startet das Event? Es geht am Freitag, den 24. Januar 2020 um 22 Uhr deutscher Zeit los und endet am Montag, den 3. Februar 2020 um 22 Uhr.

Pokémon Go Spezielles Raid-Wochenende mit Latios und Latias im Januar

Begrenzte Picochilla-Forschung

Überraschung: Eine Kleinigkeit gibt es glatt noch obendrauf. Das Jahr der Ratte wird kräftig gefeiert und so auch in „Pokémon Go“. Eine begrenzte Forschung bringt eine Begegnung mit Picochilla, genauso wie 5-Km-Eier (sogar nach dem Event noch).

Und Ihr könnt euer Picochilla zukünftig mit einem Einall-Stein zu Chillabell entwickeln! Neben einem Shiny-Picochilla können in der Zeit zudem diverse Nager-Pokémon spawnen. Darunter folgende Pokémon: