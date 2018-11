Pokémon Go - Mehr zu Meltan: Spezialforschung lieber schnell abschließen

Falls ihr die Spezialforschung ''Mehr zu Meltan'' in Pokémon Go erfolgreich abschließen möchtet, dann solltet ihr euch lieber beeilen. Nach dem heutigen Tage wird es sehr viel schwerer sein, die Aufgaben abzuschließen.

Wie einige von euch wissen, endet am heutigen Tage der Event zu Pokémon Let's Go in Pokémon Go. Falls ihr noch kein Meltan gefangen habt, dann solltet ihr schnell machen. Nach dem heutigen Tage wird es sehr viel schwerer die Spezialforschung ''Mehr zu Meltan'' abzuschließen. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Mehr zu Meltan erfolgreich abschließen

Um die Questreihe erfolgreich abzuschließen, müsst ihr unbedingt ein paar wichtige Faktoren beachten. Derzeit spawnen einige Pokémon recht häufig, die im Normalfall sehr viel seltener zu finden sind. Das wird sich nach dem heutigen Tag allerdings wieder ändern.

Die Rede ist unter anderem von Ditto. Der 3. Schritt in der Meltan-Quest sieht vor, dass ihr ein Ditto fangt. Derzeit erhaltet ihr die Feldforschung ''Let's Go: Lande 1 fabelhaften Wurf'' und wenn ihr diese Quest abschließt, spawnt ein Ditto.

Weiter geht es mit dem 4. Schritt in der Meltan-Quest. Hier müsst ihr jeweils fünf Pokémon vom Typ Stahl und Elektro fangen. Derzeit gibt es viele Magnetilo, die sogar beide Faktoren erfüllen. Pikachu ist ebenfalls recht häufig zu finden, während es alternativ auch Stollunior gibt, mit dem ihr diese Quest abschließen könnt.

In Schritt 5 sollt ihr dann ein Magnetilo entwickeln, spart eure Bonbons also auf, und parallel dazu wollen noch fünf Owei eingefangen werden. Wenn ihr die Feldforschung ''Let's Go: Brüte ein Ei aus!'' beendet, taucht sogar ein Owei auf.

Schritt 7 sieht vor, dass ihr ein Traumato entwickelt und ein Tragosso einfangt. Auch diese Pokémon spawnen derzeit häufiger. Sichlor begegnet euch ebenfalls nach dem Abschluss einer Feldforschung namens ''Let's GO: Entwickle 2 Anorith''.

Besonders schwierig wird es in Schritt 8, denn ein Aerodactyl zu finden, ist alles andere als einfach. Doch derzeit gibt es die Feldforschung ''Let´s GO: Brüte 2 Eier aus!'' und dann spawnt ein Aerodactyl. Schritt 8 verlangt euch zudem ab, dass ihr zwei Amonitas oder Kabuto und parallel dazu zwei Anorith oder Liliep fangt. Das ist derzeit alles kein Problem. Aber ab morgen sieht das Ganze wieder anders aus!

