Pokémon Go - Mega Community Day mit allen Pokémon der Community Days 2018 angekündigt!

Im kommenden Dezember wird in Pokémon Go nochmal ordentlich gefeiert, denn der letzte Community Day wird etwas ganz Besonderes. Niantic möchte sich bei den Spielern bedanken und plant deshalb ein Wochenende voller Fangfreude. Alle Pokémon aus den diesjährigen Community Days werden an dem entsprechenden Wochenende spawnen!

Niantic hat den nächsten Community Day für Pokémon Go angekündigt. Und dieses Mal wird es ein ganz besonderer Event, der über das gesamte Wochenende vom 30. November bis zum 03. Dezember abgehalten wird. Im Fokus stehen alle (!) Pokémon, die es bisher im Community Day zu finden gab - als Dankeschön für die rege Teilnahme sozusagen. Obendrauf gibt es einige Specials.

Pokémon Go Welche Pokémon mit dem Sinnoh-Stein entwickeln?

Welche Boni gibt es und worauf muss ich achten?

Bei den Boni, die der Community Day dieses Mal mit sich bringt, ist besondere Vorsicht geboten. Ihr solltet beachten, dass diese nur am 01. Dezember 2018 gelten, wie üblich am Samstag zwischen 11 und 14 Uhr. In diesem dreistündigen Zeitfenster gibt es folgende Boni beim Fangen:

Doppelte Erfahrungspunkte

Doppelter Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Eier brüten doppelt so schnell aus

Kehren die Pokémon mit Exklusiv-Attacken zurück?

Während des Events spawnen alle Pokémon aus vorangegangen Community Days, aufs Jahr hochgerechnet. Doch hierbei handelt es sich nicht nur um irgendein Exemplar der jeweiligen Pokémon. Als besonderes Special kehren diese mit ihren Exklusiv-Attacken am ganzen Wochenende zurück. Abseits dessen kann auch die jeweilige Shiny-Form spawnen.

Wann genau beginnt der Community Day im Dezember?

Tragt euch schon mal die Uhrzeit im Kalender ein. Am 30. November 2018 geht es um 22 Uhr deutscher Zeit los und der Event endet am 3. Dezember um 8 Uhr - ein ganzes Wochenende voller spezieller Pokémon also!

Pokémon Go Legendäre Psycho-Pokemon Cresselia bald in Raid-Kämpfen anzutreffen

Welches Pokémon lernt welche Spezial-Attacke?

Bei den Spezial-Attacken dürft ihr nicht vergessen, dass die jeweilige Attacke erst gelernt wird, wenn die Pokémon entwickelt werden. Pikachu und Evoli sind von dieser Regel ausgeschlossen.