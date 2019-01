Pokémon Go - Legendäres Pokémon Palkia ab sofort in Raid-Kämpfen

Palkia ist das nächste legendäre Pokémon, das im T-5-Raid in Pokémon Go anzutreffen ist. Damit hält ein weiteres Pokémon aus der Sinnoh-Region Einzug ins Spiel.

Jetzt darf wieder ordentlich gekämpft werden in den Arenen von Pokémon Go, denn Niantic hat eine neue Überraschung für alle Trainer vorbereitet. Das legendäre Pokémon Palkia erscheint ab sofort in Raid-Kämpfen!

Palkia als Raid-Boss

Bei Palkia handelt es sich um ein legendäres Räumlich-Pokémon, das über den Typ Wasser und Drache verfügt. Damit findet ein weiteres legendäres Pokémon aus der 4. Generation seinen Weg ins Spiel. Palkia wird stets ein Stufe-5-Raid darstellen.

Das Pokémon wird einen ganzen Monat im Raid bereitstehen und auf euch warten. Am 29. Januar 2019 um 22 Uhr deutscher Zeit ist der Startschuss gefallen und jetzt ist Palkia bis zum 28. Februar um 22 Uhr deutscher Zeit in den Arenen anzutreffen.

Diese Chance sollet ihr auf jeden Fall nutzen, wenn sich das Pokémon schon mal aus einer anderen Dimension in unsere begibt? Wir wünschen viel Spaß beim Kampf und einen erfolgreichen Fang!

