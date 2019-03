Pokémon Go - Legendäres Pokémon Dialga erscheint heute neu im Raid

Die Arenen werden abermals mit einem neuen Pokémon versehen. Das legendäre Pokémon Dialga fordert euch zum Kampf heraus. Werdet ihr genug Zeit haben, um es zu besiegen?

Nach dem legendären Pokémon Palkia folgt nun ein weiteres legendäres Pokémon namens Dialga aus „Pokémon Diamant und Perl“, das bald in Arenen zum Kampf in Pokémon Go bereitstehen wird. Macht euch also bereit!

Pokémon Go Legendäres Pokémon Palkia ab sofort in Raid-Kämpfen

Dialga als neuer Raid-Boss

Dieser Kampf wird kein leichter sein! Denn bei Palkia handelt es sich um ein Zeitweilig-Pokémon vom Typ Stahl und Drache - eine zeitlos gefährliche Kombination also.

Aber was kann Dialga? Dialga hat einige spezielle Fähigkeiten. Das Pokémon besitzt die Macht, die Zeit zu verlangsamen, zu beschleunigen oder sie gänzlich stehen zu lassen. Der Lauf der Zeit soll laut Mythos erst gestartet sein, als Dialga geboren wurde. So ist das Wesen eins mit der Zeit. Passt also ganz besonders auf die Spezial-Attacken von Dialga auf!

Welche Pokémon soll ich gegen Dialga als Counter verwenden? Da es sich hierbei um ein Pokémon vom Typ Stahl und Drache handelt, müsst ihr ein Team eurer stärksten Kampf- und Boden-Pokémon zusammenstellen. Alternativ werden euch eure Feuer-Pokémon ebenfalls eine große Hilfe sein.

Pokémon Schwert und Schild 5 Details aus dem Trailer, die ihr kennen solltet

Ab wann befindet sich Dialga im Raid? Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis der Kampf losgehen kann. Schon ab heute, am 01. März 2019 wird der stählerne Drache im Raid bereitstehen. Genauer gesagt ab 22 Uhr deutscher Zeit. Wir wünschen viel Erfolg beim Fangen!